מאלי: משפיענית טיקטוק נחטפה והוצאה להורג מול קהל

גברים חמושים במאלי הרגו את משפיענית הטיקטוק מריאם סיסה, שפרסמה סרטונים התומכים בצבא המדינה שבמערב אפריקה, כך דווח היום (שלישי) בסוכנויות הידיעות, לאחר הודעת הרשויות אמש.

לפי הדיווחים, מריאם סיסה נחטפה ביום שישי משוק בעיירה אשל, לדברי יהיה טנדינה, ראש העיר טימבקטו.

“ביום שלמחרת, עם רדת החשיכה, אותם גברים הביאו אותה בחזרה לכיכר העצמאות בטונקה והוציאו אותה להורג מול קהל”, אמר טנדינה לסוכנות הידיעות AP.

סיסה, שלא הייתה חלק מהצבא, פרסמה לעיתים ברשתות החברתיות תמונות שלה במדי צבא בפני יותר מ־140 אלף העוקבים שלה, מה שכנראה משך את תשומת הלב של הגברים החמושים.