דרמה בתימן: מנהיג הבדלנים נמלט - ולא הגיע לסעודיה

מנהיג הבדלנים בדרום תימן, איידרוס אל-זוביידי, לא הגיע היום (רביעי) לערב הסעודית, שתכננה לארח שיחות לפתרון המשבר באזור - ובמקום זאת עלה על מטוס ונמלט ליעד לא ידוע. ההסלמה האחרונה התרחשה בין סעודיה לאיחוד האמירויות, באזור הנשלט בידי הממשלה המוכרת בקהילה הבינלאומית.

עם זאת, ירידתו למחתרת של אל-זוביידי, מנהיג מועצת המעבר הדרומית הנתמכת בידי איחוד האמירויות, עשויה להצביע על כך שהעימות בין ריאד לאבו דאבי רחוק מסיום.

שתי בעלות הברית לשעבר נלחמו יחד נגד החות'ים, אך כעת תומכות בצדדים יריבים בתוך המחנה האנטי-חות'י.

בשורה התחתונה:

• היעלמות דרמטית: איידרוס אל-זוביידי, מנהיג הבדלנים בדרום תימן, נמלט במטוס ליעד לא ידוע והבריז משיחות הפיוס בריאד.

אישומים חמורים: ממשלת תימן הדיחה את זוביידי והעבירה אותו לטיפול התביעה באשמת "בגידה חמורה" והסתה למרד חמוש.

קרע בין בעלות הברית: אירוע נוסף בעימות המחריף בין ערב הסעודית לאיחוד האמירויות על השליטה בדרום תימן.

רקע: שתי המדינות נלחמו בעבר יחד נגד החות'ים, אך כיום הן תומכות במחנות יריבים בתוך תימן.

זוביידי אמור היה לנסוע לריאד מספר ימים לאחר שממשלת תימן הודיעה שביקשה לארח פסגה בנושא ה"סוגיה הדרומית". במקביל, ממשלת תימן שללה מזוביידי את חברותו במועצה הנשיאותית והעבירה אותו לטיפול התביעה הכללית באשמות הכוללות "בגידה חמורה". לפי יו"ר המועצה רשאד אל־עלימי, מיוחסים לו הסתה למרד חמוש, תקיפת רשויות חוקתיות וביצוע פגיעות באזרחים בדרום תימן.

ערב הסעודית ואיחוד האמירויות התערבו לראשונה בתימן לפני יותר מעשור, לאחר שהחות'ים השתלטו על הבירה צנעא בשנת 2014.