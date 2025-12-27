מועצת הביטחון באו"ם תתכנס לדיון לאור הכרת ישראל בסומלילנד

שגריר סומליה באו"ם ביקש היום (שבת) לקיים דיון דחוף במועצת הביטחון של הארגון בנושא הכרת ישראל בסומלילנד. הדיון צפוי להתקיים ביום שני הקרוב בשעה 22:00 שעון ישראל. סומליה תשמש כנשיאת מועצת הביטחון של האו"ם בחודש ינואר.

הדיון מתקיים על רקע ההחלטה על הכרה הדדית וכינון יחסים דיפלומטיים מלאים בין ישראל לסומלילנד, בהתאם להחלטת ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ונשיא סומלילנד, אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. ההחלטה כוללת מינוי שגרירים ופתיחת שגרירויות. בנוסף הכריזו בסומלילנד על כוונה להצטרף להסכמי אברהם.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, התייחס לבקשה לדיון ואמר: "ישראל תפעל מתוך אחריות ושיקול דעת, ולא תירתע מדיונים פוליטיים שמנסים לערער על החלטות ריבוניות. נמשיך לשתף פעולה עם כל גורם התורם ליציבות אזורית".

נשיא סומליה, חסן שייח' מחמוד, התייחס הערב להכרה של ישראל בסומלילנד ואמר: "המעשה העוין של נתניהו להכרה בחלק מצפון סומליה מפר את החוק הבינלאומי". נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הביעה גם הוא הסתייגות מהמהלך של ישראל, ואמר כי הוא עצמו לא ממהר להכיר בסומלילנד במדינה ריבונית עצמאית, ואף זלזל בהחלטה הישראלית כשאמר לתקשורת האמריקנית "מישהו יודע בכלל מה זה סומלילנד?".