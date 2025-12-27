טראמפ מזלזל בהכרה הישראלית: "מישהו יודע מה זה סומלילנד?"

אחרי הכרזתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול (שישי) על הכרה רשמית של ישראל בסומלילנד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין לעיתון ה"ניו יורק פוסט", שם נשאל האם הוא מתכוון לעשות צעד דומה - והשיב בשלילה. טראמפ אף שאל: "מישהו יודע בכלל מה זה סומלילנד?".

הנשיא האמריקני אמר כי הוא לא ממהר להכיר בסומלילנד, לאחר שזו מצידה כבר הודיעה על כוונתה להצטרף להסכמי אברהם. "זה ייבחן", אמר. "הכול נבחן, נלמד את הנושא. אני לומד המון דברים ותמיד לוקח החלטות שמתבררות כנכונות".

לפי העיתון, טראמפ נשמע שואל בקול רם במגרש הגולף שבבעלותו, שבו שהה בפאלם ביץ' בפלורידה: "מישהו יודע מה זה סומלילנד, באמת?". עוד נכתב כי כשטראמפ נשאל על הצעה שהעלתה סומלילנד להקים בסיס אמריקני בשטחה, הוא אמר: "ביג דיל".

חגיגות פרצו אתמול בבירה הרגייסה לאחר שנתניהו הכריז על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. ראש הממשלה חתם על הכרזה משותפת עם שר החוץ גדעון סער ונשיא הרפובליקה אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. מלשכת רה"מ נמסר כי הכרזה זו היא ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

נזכיר כי סומלילנד נמצאת במרחב בעל חשיבות ביטחונית ואסטרטגית לישראל, באזור קרן אפריקה והים האדום, בפתח מפרץ עדן, מול דרום תימן וקרובה גיאורפית באופן יחסי לאזור בשליטת החות'ים. ניתן להניח שישראל רואה בזה יתרון משמעותי בשיתוף הפעולה איתה.

המפגש שהתניע את המגעים בין ישראל לסומלילנד אירע בחודש אפריל. השר סער נפגש עם גורמים מפמלייתו של נשיא סומלילנד במדינה שלישית, ומאז ריכז את המגעים. בנוסף נערכו ביקורים של בכירים בין שתי המדינות עד להכרזה היום.