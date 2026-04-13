נתונים מדאיגים: מקרי האלימות הקשים נגד יהודים במערב שברו שיאים ב-2025

נתונים מדאיגים: זינוק נרשם במספר מקרי האלימות הקשה נגד יהודים במערב בשנת 2025, כך עולה מדו"ח האנטישמיות השנתי שפורסם היום (שני) על ידי אוניברסיטת תל אביב. מהנתונים עולה, כי במהלך השנה האחרונה - בה נרשמה לצד המערכה בעזה, גם מערכה מול איראן, נרצחו 20 יהודים בארבע מתקפות שונות. זהו מספר הקורבנות הגבוה ביותר מתקיפות אנטישמיות זה יותר משלושה עשורים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מהנתונים עולה בין היתר, כי במדינות רבות נרשם במהלך שנת 2025 גידול במספר היהודים שהיו קורבן לפגיעות פיזיות דוגמת מכות או השלכת אבנים, זאת לעומת מספרם בשנת 2024.

כאמור, התמונה ביחס למספר התקריות הכולל במדינות שונות מורכבת (נתון המתייחס גם לוונדליזם, איומים מילוליים והטרדות ברשתות). במדינות אחדות נרשם ב-2025 גידול מתון לעומת 2024, ואילו במדינות אחרות נרשמה ירידה מתונה. עם זאת, בכל אחת ממדינות המערב מספר התקריות הכולל נותר גבוה בעשרות אחוזים לעומת 2022, השנה שקדמה למלחמה בעזה.

על פי הדו"ח, באוסטרליה נרשמו נתונים חמורים במיוחד ב-2025. לצד מספר גבוה של מתקפות אלימות, בהן טבח החנוכה סמוך לסידני שבו נרצחו 15 יהודים, מספר התקריות האנטישמיות הכולל גדל מ-1,727 ב-2024 ל-1750 ב-2025. מדובר בעלייה לעומת 1,200 תקריות ב-2023 ו-472 ב-2022.

סיום המלחמה הביא דווקא לגידול יחסי במספר התקריות האנטישמיות. מדובר ב-492 אירועים שנרשמו באוקטובר-דצמבר 2024, לעומת 588 בתקופה המקבילה ב-2025.

עוד עולה מהדו"ח כי מספר התקריות הכולל בקנדה גדל מ-6,219 ב-2024 ל-6,800 ב-2025, מספר גדול יותר מפי שלושה ממספרן ב-2022.

במקביל, מספר התקריות הכולל בבריטניה גדל מ-3,556 ב-2024 ל-3,700 ב-2025, לעומת 4,298 ב-2023 ו-1,662 ב-2022. בדומה לאוסטרליה, גם בממלכה סיום המלחמה בעזה רק החמיר את המצב. בעוד שבין אוקטובר לדצמבר 2024 נרשמו בממלכה 741 תקריות, בתקופה המקבילה ב-2025 זינק המספר ל-1,078.

מספר תקריות האלימות הקשה גדל משתיים ב-2024 לארבע ב-2025, בעוד מספר התקריות האלימות האחרות (לדוגמא השלכת אבנים) ירד מ-202 ל-170 ובמקרי הוונדליזם נרשם גידול מ-157 ל-217.

בצרפת, בעלת האוכלוסייה היהודית השלישית בגודלה לאחר ישראל וארצות הברית, ירד מספר התקריות הכולל מ-1,570 ב-2024 ל-1,320 ב-2025 (וזאת לעומת 436 ב-2022). עם זאת, מספר התקריות שכללו אלימות פיזית גדל מ-106 ב-2024 ל-126 ב-2025.

בגרמניה נרשמה ירידה תלולה במספר התקריות - 5,729 ב-2025 לעומת 6,560 ב-2024 (וזאת לעומת 2,811 תקריות ב-2022). אולם, במספר התקריות הכוללות אלימות פיזית נרשמה ירידה קטנה יותר - 144 לעומת 148.

לצד זאת, מספר התקריות בבלגיה גדל מ-129 ב-2024 ל-232 ב-2025, ומספר התקיפות הפיזיות גדל מ-27 ל-32.

בתוך כך, בניו-יורק, העיר היהודית הגדולה בעולם, ירד מספר התקריות מ-344 ב-2024 ל-324 ב-2025. עם זאת, מספר האירועים גדל לאחר סיום המלחמה מ-68 ל-80 - בחודשים אוקטובר עד דצמבר. בשיקגו מספר התקריות ירד מ-79 ב-2024 ל-47 ב-2025, ואולם מספר התקריות שכללו אלימות פיזית באותה תקופה גדל משמונה לעשר.

נתוני התקריות בארצות הברית מתייחסים לתלונות שנרשמו במשטרה ולא על ידי נציבויות וארגוני מעקב, ואינם כוללים על פי רוב תקריות קלות יחסית והטרדות ברשתות החברתיות.

הדו"ח מותח ביקורת חריפה על חלקה הכושל של הממשלה במאבק העולמי באנטישמיות. מחבריו קובעים, כי "הממשלה לא עשתה ולו פעולה משמעותית ומועילה אחת ולא פעם הזיקה. פוליטיקאים ישראלים בדרגים הגבוהים ביותר הרחיבו בהתמדה את תחולת המונח 'אנטישמיות', בכלל זה בהצהרות ציניות ונמהרות, עיקרו אותו ממשמעות ופגעו במאבק".

המחברים סבורים שיש לסגור את המשרד למאבק באנטישמיות, שנכשל במשימתו, "ולהעביר את סמכויותיו ואת תקציביו לשגרירויות ולקונסוליות של ישראל". לדבריהם, רק קשר תדיר, בשטח, עם קהילות יהודיות, רשויות אכיפה ואנשי חינוך, שנעשה על ידי אנשי מקצוע ומבוסס על הקשבה רגישה ופעילות נחושה, יכול לתרום לביטחונן של הקהילות.

כבכל שנה, הדו"ח כולל גם נתונים על התקריות האנטישמיות במדינות ובהן קהילות יהודיות קטנות יחסית, וגם כאן המגמה הכללית מורכבת.

במקסיקו נרשמו 70 תקריות ב-2025 לעומת 53 ב-2024. בדרום אפריקה נרשמו 95 תקריות ב-2025 לעומת 128 ב-2024. באיטליה נרשמו ב-2025 963 תקריות לעומת 877 ב-2024, בכלל זה 11 מקרים של תקיפה פיזית לעומת שמונה בהתאמה.

בצ'ילה נרשמו 27 תקריות לעומת 51. בספרד נרשמו 207 תקריות לעומת 193. בניו זילנד - 143 תקריות ב-2025 לעומת 131 ב-2024, מהן חמש תקיפות פיזיות לעומת שתיים בהתאמה. בבולגריה נרשמו 55 תקריות לעומת 50.

פרופ' ארווין קוטלר, לשעבר שר המשפטים של קנדה ואחד מבכירי הפעילים במאבק נגד האנטישמיות, אמר: "אנו עדים לא רק לזינוק חסר תקדים במספר התקריות האנטישמיות מאז החל התיעוד שלהן בשנות השבעים, אלא גם לזינוק חסר תקדים במספר פשעי השנאה נגד יהודים. לדוגמא, בקנדה יהודים מהווים רק אחוז אחד מהאוכלוסייה, אבל הם היעד של 72% מפשעי השנאה המדווחים, והסיכון שלהם להיות הקורבן של פשעים כאלה גדול פי 25 מאשר של כל קבוצת מיעוט אחרת".

ד"ר יונקר, שמאמר מקיף שחיבר על האנטישמיות המשתוללת בתנועה השמרנית בארה"ב כלול בדו"ח, ציין כי "דאגה קיומית מעוררת החדירה של אנטישמיות בוטה, כולל הערצה להיטלר והכחשת שואה, לעומקם של הזרמים המרכזיים של המפלגה הרפובליקאית. הרשתות החברתיות הופכות את המאבק בתופעה הזו לקשה במיוחד, ואולי בלתי אפשרי. יש כיום בארצות הברית סחף עצום ומסוכן נגד ישראל, והאנטישמיות משגשגת כפי שלא קרה מאז מלחמת העולם השנייה".