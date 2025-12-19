באוסטרליה קבעו יום מיוחד לזכר הקורבנות שנרצחו בסידני

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבנזי הודיע הבוקר (שישי) כי ה-21 בדצמבר נקבע כיום הזיכרון הרשמי במדינה לפיגוע הטרור שכוון נגד הקהילה היהודית באירוע הדלקת הנר הראשון של חנוכה בבונדי ביץ'.

ראש הממשלה ביקש מהציבור באוסטרליה להדליק נר ולקיים דקת דומיה בשעה 18:47, שבוע בדיוק לאחר הפיגוע, כמעשה שקט של זיכרון.

אלבנזי כתב בחשבון ה-X שלו כי ה-21 בדצמבר יהיה "יום של התבוננות לזכר קורבנות מתקפת הטרור הנוראית". כמו כן כתב: "יום זה עוסק בעמידה לצד הקהילה היהודית, לעטוף אותם, ושיתוף צערם של כל האוסטרלים".

בתוך כך, אלבנזי הכריז כי ממשלתו תקים תוכנית לאומית הנוגעת לכללי רכישת נשק, שתחליף את התוכנית של ממשלת הווארד לאחר טבח פורט ארתור בשנת 1996. אלבניזי תיאר אותה בתור ”הגדולה מסוגה מסוגה מזה כמעט 30 שנה".

ראש הממשלה מצפה שייאספו מאות אלפי כלי נשק, והוא יתחלק בעלות התוכנית עם המדינות המרכיבות את אוסטרליה. על פי אלבזי, כרגע באוסטרליה ישנם כ-4 מיליון נשקים, המתפרסים על פני אוכלוסיה של 28 מיליון.