למרות ההתרעות: המקומות בסידני שבחרו לא לסגור

ימים בודדים אחרי הפיגוע הרצחני בבונדיי ביץ' באוסטרליה שגבה את חייהם של 15 בני אדם, מסעדות ישראליות התבקשו לסגור את העסקים מחשש לחיכוכים, לתגובות אנטישמיות, ואולי אפילו ניסיונות פיגוע נוספים.

כמובן שלא כולם, כמו הישראלים שהם, לא נענו וחלקם אפילו עשו בדיוק ההפך. לדוגמה, רפאל, שחי כבר 50 שנה באוסטרליה.

הפיצה הכשרה של רפאל נמצאת במרכז האיזור היהודי של בונדיי ביץ'. הבוקר נחסמו כל הרחובות מסביבו לחצי יום, בשל שלוש מהלוויות נרצחי הפיגוע. הפיצריה נשארה פתוחה, והמסר עבר גם לשכנים, אבל גם לעצמו.

אבל לא כולם יכולים להרשות לעצמם להמשיך כרגיל. מאפיית "אבנרס", אחת המזוהות ביותר עם הקהילה היהודית בסידני – החליטה לסגור. מאז 7.10, המאפייה ספגה שורת מתקפות אנטישמיות: גרפיטי על הקירות, שלטים מאיימים, הפגנות, ובעיקר תחושה שאיש לא מגן עליהם. הסגירה הזו, אומרים בקהילה, היא לא ויתור, אלא הכרזה.

הסיפור של הישראלים בסידני בימים אלה הוא של זהות, ביטחון, ומלחמה על שייכות, והמחיר שצריך לשלם כדי להמשיך לחיות חיים רגילים גם רחוק מהבית. אבל הישראלים לא מורידים את הראש לרגע ומבהירים מהרגע הראשון - לא ניתן לאף אחד להפחיד אותנו.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד