ריאיון סוער במיוחד נרשם אמש (שני) בתוכניתו של המגיש הבריטי פירס מורגן שהעלה לשידור את ראזי חאמד, דובר חמאס. "אנחנו לעולם לא מבצעים פשעים נגד אזרחים", טען דובר ארגון הטרור, דבר שיצר עימות קולני בין השניים.

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בפתח הדברים התייחז חאמד להסכם שנחתם על עתיד רצועת עזה: "אני חושב שזו עסקה חריגה שנובעת מהנסיבות הנתונות, בגלל המלחמה בעזה, בגלל הדיכוי בעזה, מכיוון שהעולם צופה בעזה ולא עושה כלום. אז בהתחשב בזה אני חושב שעשינו כמיטב יכולתנו כדי להציל את עמנו, כדי להציל את אזרחינו בעזה מעקירה ומהרג המוני". "אני לא כל כך מרוצה מהעסקה כי אני חושב שאנחנו מחפשים משהו טוב יותר כדי לסיים את הכיבוש", הבהיר.

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מורגן הקשה על חאמד: "לאחר 7 באוקטובר, אחת ממתקפות הטרור הקשות ביותר בעת החדשה, אתה הופעת מול המצלמות, אמרת 'אנחנו נעשה את זה שוב ושוב ושוב' והבהרת שאתם מחויבים להשמדת ישראל. למה שהישראלים יסמכו על מישהו שאמר את זה?". חמד השיב: "חמאס כארגון שחרור לעולם לא מבצע פשעים, לעולם לא הורג אזרחים. אנחנו מנסים כל הזמן לשחרר את ביתנו".

"טוב, זה הבל מוחלט, מר חאמד. סליחה, אבל אני חייב לקטוע אותך כאן. כשאתה אומר שאתם לא מבצעים פשעים ואתם לא הורגים אזרחים חפים מפשע - כולנו ראינו מה קרה ב-7 באוקטובר 2023", הטיח בו מורגן. "3,000 חברים מהארגון שלך, חמאס, הסתערו על היישובים מעבר לגבול הישראלי וביצעו סדרה של פשעים נתעבים שבהם טבחתם באזרחים חפים מפשע בכל רחבי ישראל. לאחר מכן חטפתם מעל 250 מהם, כולל ניצולי שואה ותינוק. אז הרעיון שלא ביצעתם פשעים הוא מגוחך".

חאמד סיכם את דבריו: "אני אומר ב-100% - אנחנו לעולם לא מבצעים פשעים נגד אזרחים. אולי קרתה טעות כלשהי, אבל זו לא המדיניות של חמאס. זה לא משהו שנעשה בכוונה".

מורגן: "אלו היו טעויות? יריתם למוות באנשים חפים מפשע. שוב סליחה, מר חאמד. אני מצטער. אני לא יכול לתת לך להתחמק מלומר את זה. חמאס טבח בכוונה באנשים בפסטיבל מוזיקה. מאות צעירים נהנו בפסטיבל מוזיקה. זהו פשע מלחמה. אלו היו טעויות? שרפתם אנשים חיים בבתים שלהם!".