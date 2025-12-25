כשבוע וחצי אחרי הטבח בסידני: רכב של יהודים הוצת במלבורן

רכב שנשא שלט "חנוכה שמח", הוצת באמצעות בקבוק תבערה בעיר מלבורן שבאוסטליה הלילה (בין רביעי לחמישי). התקרית האנטישמית מגיעה פחות משבועיים לאחר פיגוע הטרור הקטלני בבונדי ביץ שבסידני, בו נרצחו 15 בני אדם שהגיעו למקום לחגוג את חג החנוכה.

המשטרה מסרה כי בזמן האירוע לא היה איש בתוך הרכב, אך דיירי בניין סמוך פונו כאמצעי זהירות. "החוקרים זיהו אדם שעשוי לסייע לחקירה, והם מחפשים אחריו ומבצעים בדיקות לגבי מקום הימצאו", נמסר מהמשטרה.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, גינה את האירוע: "הקהילה היהודית באוסטרליה נמצאת באבל לאחר פיגוע הטרור בבונדי. הצתת רכב במלבורן היא מעשה נורא נוסף של אנטישמיות לכאורה. הרשויות הפדרליות ערוכות לסייע. אין מקום באוסטרליה לשנאה מהסוג הזה, והיא חייבת להיפסק".

נעמי לוין, מנכ"לית המועצה היהודית של מדינת ויקטוריה, אמרה כי "הקהילה היהודית באוסטרליה ממשיכה להיות דרוכה. זהו המשך של הפחד היומיומי שהקהילה היהודית נאלצת לחיות בו בשנתיים האחרונות, וביתר שאת מאז בונדי".

ראש ממשלת מדינת ויקטוריה, ג’סינטה אלן, מסרה בהצהרה שפורסמה ברשתות כי עודכנה על ידי המשטרה לגבי מה ש"הקהילה חוששת בצדק שהוא אירוע אנטישמי".

"זה לא משהו שאף משפחה, רחוב או קהילה ראויים להתעורר אליו ביום חג המולד באוסטרליה. המכונית הקטנה הזו הסתובבה בעיר והפיצה שמחת חנוכה וחג. יש לנו חובה כלפי הקהילה הזו: להבטיח שמשפחותיה יהיו בטוחות וירגישו בטוחות כעת, ולפעול לטווח ארוך במאמץ רציני להוציא את האנטישמיות והשנאה מהמדינה שלנו", מסרה.