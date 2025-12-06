האיחוד האירופי נגד מאסק: קנס של 120 מיליון יורו לרשת X

האיחוד האירופי הטיל את הקנס על הרשת החברתית לאחר שקבע כי החברה הפרה את התקנות החדשות במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים • בין היתר, נקבע כי X לא עמדה בדרישות השקיפות

אילון מאסק, ארכיון
אילון מאסק, ארכיוןApu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

האיחוד האירופי הטיל על הרשת החברתית X קנס של 120 מיליון אירו, לאחר שקבע כי החברה הפרה את תקנות השקיפות החדשות של האיחוד במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים (DSA). 

לפי הדיווח ב-CNN, האיחוד האירופי קבע כי X הפרה את הכללים במספר תחומים: חסימת גישה לנתונים, כשל חמור בדרישות השקיפות, וגם עיצוב מטעה של סימון ה"טיקט הכחול" עבור חשבונות מאומתים. זהו הקנס הראשון שמוטל במסגרת החקיקה, שמחייבת פלטפורמות גדולות לפעול בצורה אגרסיבית יותר נגד תוכן בעייתי ולספק גישה רחבה למידע.

המהלך של אירופה להגביר את הפיקוח על ענקיות הטכנולוגיה, כדי להבטיח שלמתחרים קטנים יותר תהיה אפשרות להתחרות ולצרכנים תהיה יותר בחירה, זכה לביקורת מצד ממשל טראמפ, שטען כי הוא מכוון נגד חברות אמריקניות ומצנזר אמריקנים.

