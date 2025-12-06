האיחוד האירופי הטיל על הרשת החברתית X קנס של 120 מיליון אירו, לאחר שקבע כי החברה הפרה את תקנות השקיפות החדשות של האיחוד במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים (DSA).

לפי הדיווח ב-CNN, האיחוד האירופי קבע כי X הפרה את הכללים במספר תחומים: חסימת גישה לנתונים, כשל חמור בדרישות השקיפות, וגם עיצוב מטעה של סימון ה"טיקט הכחול" עבור חשבונות מאומתים. זהו הקנס הראשון שמוטל במסגרת החקיקה, שמחייבת פלטפורמות גדולות לפעול בצורה אגרסיבית יותר נגד תוכן בעייתי ולספק גישה רחבה למידע.

המהלך של אירופה להגביר את הפיקוח על ענקיות הטכנולוגיה, כדי להבטיח שלמתחרים קטנים יותר תהיה אפשרות להתחרות ולצרכנים תהיה יותר בחירה, זכה לביקורת מצד ממשל טראמפ, שטען כי הוא מכוון נגד חברות אמריקניות ומצנזר אמריקנים.