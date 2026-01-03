בעקבות הצהרת הנשיא טראמפ: איראן שיגרה מכתב לאו"ם

איראן פנתה אמש (שישי) במכתב לאו"ם בעקבות דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שאיים בנקיטת פעולה במידה ומפגינים איראנים ייהרגו.

במכתב שנשלח, תקף שגריר איראן לאו"ם סעיד אירוואני את דברי טראמפ וכינה אותם "איומים פזיזים, מתערבים ומסיתים", וכן טען כי זו הפרה חמורה של עקרונות אמנת האו"ם והמשפט הבין-לאומי. טהרן הדגישה כי היא דוחה את הדברים "באופן חד-משמעי", והבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להגן על ריבונותה וביטחונה הלאומי.

טראמפ: "תהרגו מפגינים - ארצות הברית תבוא לעזרתם"

כאמור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אתמול איום מפורש על המשטר בטהרן, כאשר איים בנקיטת פעולה - במידה ומפגינים ייהרגו. הוא כתב בחשבונו ברשת החברתית TruthSocial: "תירו ותהרגו באלימות מפגינים שלווים, כפי שזו דרככם הקבועה, ארצות הברית תבוא לעזרתם. אנחנו נעולים ומוכנים לפעולה".

בנוסף לגיבוי אמריקני, המחאה קיבלה גם מסר חריג מהמוסד הישראלי, כשעמוד הטוויטר של המוסד בפרסית כתב: "צאו יחד לרחובות, הגיע הזמן. אנחנו איתכם, לא רק מרחוק ומילולית - אנחנו איתכם גם בשטח".

עלי לאריג'אני, יועץ בכיר של המנהיג העליון באיראן עלי חמינאי, כתב בתגובה בחשבון ה-X שלו כי "טראמפ צריך לדעת שהתערבות אמריקנית בנושא פנימי זה - שקולה לכאוס ברחבי האזור כולו, ולהרס האינטרסים האמריקנים".

המחאות באיראן מתרחבות

המחאות באיראן לא פוסקות - והדיווחים על הרוגים ופצועים במהלך ההפגנות - מעוררים תגובות רבות ברחבי העולם.

מה שמוביל את המחאות - המשבר הכלכלי, יוקר המחיה ובעיקר עשרות אלפי אזרחים שנמאס להם מהתעדוף של המשטר להשקיע כספים בחיזוק טבעת הטרור במזרח התיכון, ומההתעלמות מהמשבר הכלכלי שפוקד את המדינה במשך שנים.

ברקע המחאות, דיווח הערב בקבינט שישי הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet, יוסי יהושוע, כי הכוננות בישראל עלתה בשל האירועים. שר הביטחון קיים דיון ובו עלו מקרים ותגובות - במידה ובטהראן יחליטו להפנות את האש לכיוון המדינה.

גורם צבאי בכיר מסר כי "אנחנו צריכים לשתוק, לא לדבר. אף גורם ישראלי לא צריך להתערב במה שקורה שם - מספיק מה שטראמפ עושה". הגורם ציין כי על ישראל להיות רק בכוננות.