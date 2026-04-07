כשנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז על המבצע הצבאי באיראן "זעם אפי", המסר היה ברור: פעולה קצרה, ממוקדת, שתסתיים במהירות. לא עוד “מלחמות אינסופיות”, אלא מהלך שיביא להכרעה ברורה. אלא שהבטחה לחוד, ומציאות לחוד - ומסתבר שלא רק בנושא הזה. רגע לפני שימלאו 40 ימים למלחמה באיראן, ולפני פקיעת האולטימום לאיראנים, בדקנו מה בדיוק נאמר לציבור ומה קרה מאז בפועל.

משך הלחימה

הרבה לפני שהלחימה יצאה לדרך, ההערכות היו שמדובר בפעולה קצרה יחסית, כזו שתימשך כמה שבועות קצרים. בינתיים, העימות נמשך מעבר לכך, ללא תאריך סיום ברור. ההבטחה למהירות התחלפה בהתמודדות מתמשכת עם מציאות מורכבת בשטח.

הכרעה צבאית מהירה

הקו שהוביל טראמפ היה ברור - העליונות הצבאית של ארצות הברית תביא להכרעה מהירה. התקיפות נועדו לשתק את היכולות האיראניות ולמנוע תגובה משמעותית. אלא שבשטח התמונה הייתה שונה. איראן המשיכה להפעיל לחץ, לשמר יכולות פעולה ולשגר טילים באיזו כמות ובזמן שרוצה.

הסרת האיום הגרעיני

טראמפ הציג את המבצע כהכרחי כדי לפגוע ביכולות הגרעיניות והצבאיות של איראן. ואכן, היכולות האיראניות נפגעו - אך לא הושמדו לחלוטין. לאיראן עוד יש היכולת להמשיך ולהשפיע על המתרחש בזירה האזורית, מה שמערער את התחושה של “הכרעה סופית”.

חמישה שבועות מתחילת המבצע, והאיום הגרעיני לא הלך לשום מקום. כרגע הפתרונות המוצעים הם מבצע קרקעי להוצאת האורניום או הסכם בו איראן תידרש לוותר על היכולת לפתח נשק גרעיני.

מביא לקיצן של מלחמות

טראמפ התהדר בשנה האחרונה בכך שהוא הביא לסיומן של שמונה מלחמות בפחות משנה, וחלק מהאג'נדה הייתה לפעול לסיומן של המלחמות הללו, מה שהביא לתהודה ציבורית רחבה בארצות הברית. אלא שהלחימה התרחבה, החלה מתיחות אזורית ונוצרו השלכות על מיצרי הורמוז שהפכו לחלק בלתי נפרד מהתמונה.

בזירה הפנימית בארצות הברית לא התקבלה תמיכה רחבה והציבור נותר מפוצל ומפולג, כשנחתו עליו גזרות כלכליות עקב השפעות המלחמה שהוא לא ציפה להן. אפילו בקרב הרפובליקנים נשמעה ביקורת רבה על המשך הלחימה - חצי שנה לפני בחירות האמצע שעשויות להשפיע על אופן המשך כהונתו השנייה של טראמפ.

בסופו של דבר, היחסים בין טראמפ לאיראן מדברים בעיקר על פער. פער בין הצהרות למציאות, בין ציפיות לתוצאות, ובין הבטחות לעולם מורכב שלא תמיד מתיישר לפיהן. גם כשהמסרים נשמעים החלטיים והיעדים בהישג יד, המציאות, במיוחד במזרח התיכון, נוטה ללכת בדרך שלה.