האירועים שקדמו לטבח בסידני - והרשלנות של ממשלת אוסטרליה

הפיגוע הקשה בסידני מגיע אחר שנים של אנטישמיות באוסטרליה, שמאז 7 באוקטובר הפכה לעוינת במיוחד ליהודים, לצד גל פשעי השנאה ששטפו את המדינה - הכתובת הייתה על הקיר.

בישראל ראו בראש הממשלה האוסטרלי אלבניזי כמי שלא ממהר לכבות את מדורת השנאה. אחרי שהכיר במדינה פלסטינית וביטל את הויזה של חבר הכנסת רוטמן, שלח ראש הממשלה נתניהו מכתב למקבילו האוסטרלי ובו כינה אותו: "פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

בקהילה היהודית כבר התריעו שההפגנות והתקריות הופכות ליותר אלימות, שלא נראה שמשהו מרתיע את המפגינים. האבטחה תוגברה ותוגברה - אך זה לא מספיק. לאחר הפיגוע היום נצטרך לראות: האם הממשלה האוסטרלית תתחיל סוף סוף להתייחס לאיומים על הקהילה היהודית במדינה.