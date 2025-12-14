שעות אחרי הפיגוע: ר"מ אוסטרליה כינה את האירוע אנטישמי

הפיגוע שאירע היום (ראשון) באירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה בסידני אוסטרליה, זעזעה רבים במדינה ועורר גל של תגובות בעולם. מבין כל התגובות, בלטה במיוחד התגובה הראשונה של ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנזי, שלא התייחס לפיגוע כאירוע על רקע אנטישמי. אלבנזי כתב: "המראות בבונדי מזעזעים ומטרידים. מחשבותיי עם כל אדם שנפגע", מבלי לציין את הקהילה היהודית שנגדה הפיגוע כוון.

במסיבת עיתונאים שערך כשלוש שעות לאחר הפיגוע, שהוגדר על ידי המשטרה המקומית כפיגוע טרור, התייחס אלבנזי בפעם הראשונה לקהילה היהודית במדינה: "אחה"צ הייתה מתקפת טרור איומה בחגיגת חנוכה. זוהי מתקפה ממוקדת על יהודים אוסטרלים ביום הראשון של חנוכה. זהו מעשה אנטישמי של אנטישמיות טהורה שהכתה בעמנו".

ראש הממשלה האוסטרלי התייחס לאירוע כמתקפה לא רק על הקהילה היהודית במדינה, אלא על אוסטרליה כולה: "מתקפה על יהודים אוסטרלים הם מתקפה על כל אוסטרלי. מתוך רגע זה, אחדות לאומית תצמח, אוסטרלים מכל הקשת יחבקו את אחיהם האוסטרלים היהודים. המסר שלי ליהודי אוסטרליה הוא שאחיכם האוסטרלים עומדים אתכם הערב, ומגנים את הזוועה הזו".

אחד הכתבים שנכח במסיבת העיתונאים הפנה אצבע מאשימה כלפי אלבנזי והמדיניות של ממשלתו שאיפשרה את העלייה במקרים האנטישמיים באוסטרליה מתחילת המלחמה: "הממשלה שלך הייתה תחת ביקורת שתרמה לעליית אנטישמיות מאז השבעה באוקטובר. בספטמבר הממשלה שלך הכירה במדינה פלסטינית, השרים שלך תקפו את הממשלה הישראלית, שרים מסרבים לבקר באתרי הטבח של השבעה באוקטובר, ויצרת צוות לטיפול באיסלאמופוביה לצד הצוות שמטפל באנטישמיות. האם הממשלה לקחה לוקחת אנטישמיות ברצינות?".

לשאלת העיתונאי אלבנזי ענה: "כן לקחנו אותה ברצינות, ונמשיך לפעול ולעבוד עם הקהילה היהודית ומנהיגיהם".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לאחר מכן לדברים: "לפני כמה חודשים כתבתי מכתב לראש ממשלת אוסטרליה, אמרתי שהמדיניות שלהם שופכת שמן על הבעירה האנטישמית ומעודדת את שנאת היהודים שפושעת ברחובות אוסטליה. אנטישמיות זה סרטן והיא מתפשטת כמנהיגים שותקים והם חייבים להחליף את החולשה בעוצמה מולם. זה לא קרא באוסטרליה וקרה שם היום משהו נורא. רצח בדם קר. מספר הנרצחים לצערי עולה מרגע לרגע. אנחנו עומדים במערכה מול אנטישמיות עולם והדרך היחידה היא להוקיע ולנצח אותה. אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים בישראל".

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, לא ציין גם הוא בתגובתו הראשונה לפיגוע כי מדובר באירוע על רקע אנטישמי. נשיא לבנון, ג'וזף עאון, גינה גם הוא את הפיגוע, אך לא הזכיר את הקהילה היהודית שנגדה כוון הפיגוע, ואף ציין בהצהרתו גם את עזה ודרום לבנון: "כמו שאנו מגנים ודוחים התקפות על כל אזרח חף מפשע בעזה, בדרום לבנון או בכל אזור אחר בעולם, אנו מגנים, על פי אותו עיקרון וחובה, את מה שקרה בסידני."