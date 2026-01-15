הרשת סוערת בעקבות סרטוני הזוועה באיראן - ויש מי ששותק

הרשת מלאה בסרטוני זוועה מהטבח שמבצע המשטר האיראני במפגינים, וגם בגיבורי הרגע - איראנים שלא מפחדים לזעוק את האמת לעולם, כמו למשל הצעירה האיראנית שתועדה שרה ברחוב ללא חיג'אב. אבל במערב, שתיקה צבועה - כל הידוענים והפעילים שהפגינו למען עזה ונגד ישראל, נאלמו דום.

על רקע טבח ההמונים ברחובות, הרשתות החברתיות התמלאו גם בתמונות ובסרטונים מאיראן שלפני ההפיכה האיסלאמית ב־1979: נשים ללא כיסוי ראש, הופעות מוזיקה, חיי תרבות ומרחב ציבורי פתוח יותר. עבור צעירים רבים, אלה מראות של מדינה שמעולם לא חוו.

ברשתות החברתיות נשמעת ביקורת גם על הכוכבים הגדולים שממעיטים להתייחס לאירועים הדרמטיים, לאחר שהביעו את דעתם על ישראל בכל פורום, הוציאו משטי סיוע ואפילו ביקרו בעזה בזמן מלחמה, אך כעת, קולם נדם.

הביקורת לא פסחה גם על מארגני המחאות הפרו-פלסטיניות בעולם, שמתעלמים גם הם מהדיכוי באיראן.

כך החל טרנד חדש ברשתות בו המונים מעלים את עצמם עוצמים עיניים בהקשר למחאות.

כשעיני איראן והעולם נשואות למנהיג אחד לא צפוי, עיניו של טראמפ נשואות דווקא לארפן סולטאני, מפגין איראני בן 26, שנידון להוצאה להורג על השתתפותו במחאות נגד המשטר. איומיו של נשיא ארה"ב בתקיפה הגיעו בין היתר כאקט של תמיכה בו, וכעת כשהוצאתו להורג נדחית, נראה שגם העזרה מבחוץ מתעכבת.

המחאות באיראן הן לא רק מאבק פוליטי. הן זעקה של דור שלם שרוצה לצאת לחופשי, והעולם? יצטרך להחליט אם להמשיך להסיט מבט – או אולי להקשיב ולסייע.

