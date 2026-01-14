מחאה מחפשת מנהיג: האם בנו של השאה המודח יכול להנהיג את איראן?

המהפכה האסלאמית באיראן הדיחה מהשלטון את השאה, שלמרות שהיה פתוח למערב וידידותי לישראל - היה שנוא על העם האיראני. ואילו עכשיו בנו ויורשו, שחי מאז בגלות, נחשב למנהיג המפגינים - ולו כיוון שאיש אחר לא דורש לעצמו את התפקיד. האם הוא יכול להפוך למנהיג הבא של איראן? הערב (רביעי) בכתבה ששודרה ב"מהדורה המרכזית", כתבנו פייר קלושנדלר שאל את המומחים - וחזר עם מסקנות.

התמונות מאיראן קשות לצפייה: גופות מפגינים נגד המשטר נערמות. וברור שהמנהיג העליון עלי חמינאי אינו מתכוון לוותר. נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, אמר לנו: "המספרים כנראה צפויים לעלות, כי גם למפגינים וגם למשטר זה קרב קיומי".

1979, שנה של מחאות שהובילו למהפכה האסלאמית אשר שמה קץ לשלטון השאה מוחמד רזא פהלווי והעלתה את שלטון האייתוללות.

להתקוממות הנוכחית אין הנהגה ברורה שצומחת מהשטח. אך שמו וקולו של יורש העצר, בנו של השאה, נשמע היטב ברחבי איראן הגועשת.

האם יש לרזא פהלווי סיכוי להפיל את הרפובליקה האסלאמית?

נתי טוביאן: "האדם היחיד שאני רואה זה רזא פהלווי". תא"ל שגב מוסיף: "הוא למד את אמריקה, למד את עקרונות הדמוקרטיה, ואני בטוח שבשלב הזה הוא רוצה לבוא להציל, ובשלב השני הוא יסכים להיות דמות מייצגת כמו מלך אנגליה, משהו דומה לזה. אבל זה צריך שני דברים: קודם כל שהמהפכה תצליח, ושנית כל, שהוא יגיע לשם".

תא"ל שגב גם אופטימי לגבי הסיכויים של ההפיכה: "בגלל שפך הדם שהיה בכל הניסיונות הקודמים ועכשיו, הם לא יוכלו לעשות פיוס עם משמרות המהפכה. הם לא יוכלו, לא עם הבסיג' ולא עם משמרות המהפכה, ולא עם האייתוללות. לפי דעתי, העם הפעם הזאת ינצח". לגבי העתיד עם ישראל, מוסיף שגב כי "הקשרים יהיו בהדרגה, אבל איראן וישראל יהיו הידידות הכי גדולות במזרח התיכון".

גם טוביאן אופטימי: "התסריט הכי אופטימי כרגע, אני לא יודע מה סיכויי ההתממשות שלו, זה שיהיו עריקות בקרב כוחות הדיכוי".

ד"ר הרולד רוד, מהמרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מוסיף: "רזא פהלווי חוזר, הוא בשלב שהוא חוזר! הם, כביכול, זה היה נראה כאילו שהם שנאו את המשטר אז, ולמעשה היום הם בעד המשטר".

לאלה שלמדו מניסיון העבר וממעבר בין עריצות חילונית לעריצות דתית, יש משאלה אחת: שההיסטוריה לא תחזור על עצמה.