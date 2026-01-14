ממשל טראמפ קיבל רשימה של מטרות צבאיות בעלות ערך גבוה, בעוד הנשיא מתכנן תקיפה באיראן, כך דווח היום (רביעי) ב"דיילי מייל". לפי הדיווח, ארגון "מאוחדים נגד איראן הגרעינית", ארגון ללא מטרות רווח שבסיסו בוושינגטון, ריכז תיק של 50 מטרות והעביר אותו לפקידי הבית הלבן בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני, לקראת פגישות ביטחון קריטיות.

המסמך חושף את נקודות הציון המדויקות של מטה "תראללה" של משמרות המהפכה האסלאמית - מרכז העצבים של צבא איראן, המחזיק בשליטה מבצעית על כוחות המשטרה, ואחראי גם על הדיכוי האכזרי של המפגינים.

רשימת המטרות כוללת ארבע תת-מפקדות עיקריות המפקחות על אזורים שונים בבירה טהרן: תת-מפקדת קודס המפקחת על פעולות דיכוי בצפון ובצפון-מערב טהרן, תת-מפקדת פתח בדרום-מערב, תת-מפקדת נאסר בצפון-מזרח ומפקדת ע'דר השולטת בדרום-מזרח ובמרכז טהרן.

עוד במטרות גם 23 בסיסים אזוריים של משמרות המהפכה והבסיג' - כל אחד ממוקם באחד מ-22 המחוזות המוניציפליים של טהרן. הבסיג' מאכלס את המיליציה המקומית האכזרית של משמרות המהפכה. הרשימה שסיפק הארגון כוללת גם את היחידות המבצעיות שהובילו את שפיכות הדמים נגד המפגינים, כולל שתי חטיבות מפתח: חטיבת הביטחון עאלח-י מוחמד הממוקמת בצפון מזרח טהרן, וחטיבת הביטחון אל-זהרה הממוקמת בדרום מזרח טהרן.