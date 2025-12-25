האקרים רוסים איתרו אם מיקום השר והשגריר - ושיגרו איום

קבוצת האקרים רוסית בשם DieNet איימה היום (חמישי) לחשוף את המיקום של שר החינוך יואב קיש ושגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר.

ברשת הטלגרם פרסמו קבוצת ההאקרים כי הם ממליצים לשר לשנות מיקום: "היי יואב, אם אתה רוצה להיות בטוח, אנו ממליצים לך לשנות את המיקום הגיאוגרפי שלך לפני ש-DieNet Hack יפרסם אותו בקרוב".

קבוצת ההאקרים פרסמה אתמול תיעוד המעיד לכאורה על חשיפת פרטיו של יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה - כך פורסם אתמול באתר וואלה. בערוץ הטלגרם של הקבוצה הוצגו צילומי מסך מתוך מה שנראה כחשבון הוואטסאפ האישי של אוחנה, לצד חשיפת מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני פרטיות המשויכות אליו.