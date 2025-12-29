דיווח: אוקראינה ניסתה לתקוף את מעונו של הנשיא פוטין

דיווח ברוסיה: אוקראינה ניסתה לתקוף היום (שני) את מעונו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באזור נובגורוד שברוסיה, נשיא אוקראינה זלנסקי הגיב להאשמות ואמר: "אלה שקרים".

רק אתמול זלנסקי נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, באחוזתו במאר א-לאגו שבפלורידה, ואמר: "אנחנו קרובים יותר להסכם".

טראמפ אמר לצידו של נשיא אוקראינה: "הייתה לנו פגישה נהדרת וכי כי הוא חושב ששני הנשיאים מעוניינים בעסקה". לדבריו, "אין לי דדליין, יהיה הסכם ביטחוני חזק. אנחנו בשלבי הדיונים האחרונים". עוד ציין טראמפ כי הוא שוחח עם מנהיגי אירופה בתום הפגישה, וכינה גם את השיחה הזו "מצוינת". עם זאת, כשנשאל אם הושגו סיכומים, הבהיר כי אין כאלו עדיין.

עוד אמר הנשיא האמריקני לצד זלנסקי: "פוטין ואני דיברנו למעלה משעתיים בטלפון, טרם הפגישה הנוכחית. אני רוצה להודות לוויטקוף לג'ארד קושנר, לרוביו ולהגסת'. אנחנו קרובים. היו לנו דיונים על כל נושא, כולל עם הנשיא פוטין קודם לכן".

זלנסקי: "הצוותים שלנו ימשיכו לעבוד. הייתה לנו שיחה מוצלחת עם המנהיגים האירופאים. אוקראינה מוכנה לשלום ומודה לטראמפ".

טראמפ סיכם: "אין לי בעיה להגיע לאוקראינה, אל תצפו לזה. אם זה יעזור להציל אנשים אז אגיע. בשבועות הקרובים נדע טוב יותר".