זלנסקי חושף את תוכנית טראמפ לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי חשף היום (רביעי) פרטים על התוכנית האחרונה בראשות ארצות הברית לסיום המלחמה עם רוסיה. זלנסקי אמר כי היא סוכמה בין נציגי משא ומתן מקייב ומוושינגטון ונשלחה למוסקבה לקבלת משוב.

התוכנית כוללת בתוכה ערבויות ביטחוניות לאוקראינה ולרוסיה, כמו גם הרמת הסנקציות הכלכליות שהוטלו על רוסיה בעקבות המלחמה ומנגנוני סיוע כלכלי לאוקראינה.

על פי התוכנית, רוסיה תכיר בריבונותה של אוקראינה כמדינה עצמאית, והאזורים שנכבשו על ידי רוסיה בזמן המלחמה, יוכרזו כ"קו הקשר" בין שתי המדינות. במידה ואחת המדינות תפלוש לשנייה, כל הערבויות הביטחוניות והכלכליות של ההסכם יבוטלו. כדי להבטיח שלום ארוך-טווח בין שתי המדינות, יוקם מנגנון פיקוח על "קו הקשר".

הערבויות הביטחוניות בהסכם כוללות הסכם בין אוקראינה לארגון נאט"ו, שיספק ערבות ביטחונית למדינה במקרה של פלישה רוסית, כמו גם החזרת הסנקציות על רוסיה. כוחו של צבא אוקראינה יוגבל ל-800 אלף איש, ורוסיה תגבש מדיניות של אי-תוקפנות כלפי אירופה ואוקראינה. עם זאת, לא צוין בתוכנית כי אוקראינה לא תוכל להצטרף לברית נאט"ו בעתיד. בנוסף אוקראינה תתחייב שלא לפעול להשגת נשק גרעיני, והכורים הגרעיניים במדינה יהיו תחת פיקוח אמריקני ורוסי.

באשר לערבויות הכלכליות, נוסף על צירוף אוקראינה לאיחוד האירופי, יוקמו מספר קרנות לפיתוח הכלכלה האוקראינית, כולל לסיוע הומניטרי במטרה לשקם את המדינה מנזקי המלחמה.כמו כן, אוקראינה תתחייב במסגרת ההסכם לקיים בחירות במדינה, בהתאם לדרישה המקורית של רוסיה לסיום המלחמה.