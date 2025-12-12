לפי טיוטת תוכנית השלום, אוקראינה תצטרף לאיחוד האירופי ב-2027, כך דווח היום (שישי) בעיתון הבריטי Financial Times.

לפי הדיווח, כניסה מהירה של אוקראינה לאיחוד האירופי נדונה על ידי גורמים אמריקנים ואוקראינים בתמיכתו של האיחוד, זאת במסגרת המאמצים לסיים את המלחמה. התוכנית היא גרסה מתוקנת של הצעות שהציג ממשל טראמפ לסיום המלחמה - וככל הנראה תעבור עוד שינויים רבים.

בחודש שעבר חשפו בממשל האמריקני כי הנשיא דונלד טראמפ אישר תוכנית בת 28 נקודות לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. את התוכנית פיתחו בכירים בממשל בסתר במהלך השבועות האחרונים, תוך התייעצות שוטפת עם השליח הרוסי קיריל דמיטרייב ופקידים אוקראינים.

שליחו המיוחד של טראמפ, סטיב ויטקוף, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר היו מעורבים בניסוח התוכנית. "היא מתמקדת במתן ערבויות ביטחוניות לשני הצדדים כדי להבטיח שלום בר קיימא", אמר בכיר בממשל ל-NBC News, "היא כוללת דברים שאוקראינה רוצה וצריכה כדי שיהיה שלום".