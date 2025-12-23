עם 600 רחפנים ו-30 טילים: הנקמה של פוטין על חיסול הגנרל

צבא רוסיה פתח הלילה (שלישי) במתקפה מסיבית על כמה אזורים באוקראינה, תוך שימוש ביותר מ-600 רחפנים ו-30 טילים. על פי הדיווחים, במתקפה נהרגו שלושה בני אדם, בהם ילד בן ארבע באזור ז'יטומיר במרכז המדינה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי הזהיר כבר אתמול מפני מתקפה רוסית, ואמר כי "טבעה של רוסיה לבצע איזושהי מתקפה מאסיבית בחג המולד שלנו, במיוחד ב-23, 24 ו-25 בדצמבר".

"פוטין עדיין לא יכול לקבל את העובדה שהוא חייב להפסיק להרוג", הוסיף זלנסקי, "וזה אומר שהעולם לא מפעיל מספיק לחץ על רוסיה".

המתקפה הלילית הנרחבת של רוסיה על אוקראינה מגיעה על חיסול הבכיר בצבא רוסיה, סגן גנרל פאניל סרווארוב, אשר שימש ראש מחלקת ההכשרה המבצעית בצבא הרוסי, כאשר מטען שהוצמד לרכבו התפוצץ בעת שהיה בדרך לעבודה. הרשויות הרוסיות האשימו מיד את גורמי הביטחון האוקראינים בהתנקשות, ומצד אוקראינה לא הגיבו להאשמות.