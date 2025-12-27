לפני פגישת טראמפ וזלנסקי: מתקפה רוסית נרחבת על קייב

רוסיה פתחה הבוקר (שבת) במתקפה נרחבת על קייב ואזורים נוספים באוקראינה, שהותירה חלקים מהבירה ללא חשמל, יממה בלבד לפני פגישת הנשיא האוקראיני וולודימיר זלנסקי עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

ראש עיריית קייב דיווח כי 19 בני אדם נפצעו, ו-11 מהם מאושפזים בבתי חולים. הרשויות באוקראינה טוענות כי למעלה מ-320 אלף משקי בית באזור קייב נותקו מהחשמל בעקבות התקיפה. "מעל 2,600 בנייני מגורים, 187 גני ילדים, 138 בתי ספר ו-22 מוסדות חברתיים בקייב אינם מחוברים כעת לחימום".

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כתב ברשת החברתית X כי במהלך הלילה רוסיה שיגרה לעבר המדינה כ-500 כטב"מים ו-40 טילים, שפגעו בתשתיות אזרחיות.

https://x.com/i/web/status/2004835962069676324 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"רוסיה הפכה אפילו את חג המולד והשנה החדשה לתקופה של דירות שרופות ותחנות כוח הרוסות. אפשר להגיב למעשים החולניים האלה רק בצעדים חזקים", כתב זלנסקי, וקרא לארה"ב ולאירופה להגביר את הלחץ על מוסקבה.

ביום רביעי האחרון חשף זלנסקי פרטים על התוכנית האחרונה בראשות ארצות הברית לסיום המלחמה עם רוסיה. הנשיא האוקראיני אמר כי היא סוכמה בין נציגי משא ומתן מקייב ומוושינגטון ונשלחה למוסקבה לקבלת משוב.

על פי התוכנית, רוסיה תכיר בריבונותה של אוקראינה כמדינה עצמאית, והאזורים שנכבשו על ידי רוסיה בזמן המלחמה, יוכרזו כ"קו הקשר" בין שתי המדינות. במידה ואחת המדינות תפלוש לשנייה, כל הערבויות הביטחוניות והכלכליות של ההסכם יבוטלו. כדי להבטיח שלום ארוך-טווח בין שתי המדינות, יוקם מנגנון פיקוח על "קו הקשר".