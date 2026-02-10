גורמים פלסטינים טוענים כי מספר מחברי הוועדה הטכנוקרטית, שמונתה לנהל את העניינים האזרחיים ברצועה, שוקלים לעזוב את תפקידיהם - בשל חשש מהכוח הגובר של חמאס. כך דיווח היום (שלישי) פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד. נציין כי החברים טרם נכנסו למשרדים בעזה.

לפי שעה, החברים מסרבים לקחת חלק בניהול תיקים רגישים, בוודאי כאלו שנוגעים לעתידם של הפקידים שעבדו תחת ממשל חמאס. נכון לעכשיו, אין תקציב לניהול הוועדה וגם לא לניהול ההוצאות האישיות של החברים בה. חמור מכך - חמאס שוקל בעצמו להביא לשינוי בהרכב הוועדה, בהסכמת כלל הפלגים בעזה.

בין השמות שחמאס מעוניין להחליף הוא סמי נסמאן, איש המודיעין הכללי הפלסטיני שקיבל את האחריות על תיק הביטחון, ועלה על הכוונת של ארגון הטרור. לצד בנוסף לכל אלו, חמאס שוקל הקמת מועצה לאומית שתפקח על הליך מסירת הסמכויות - אך גם תפקח "מרחוק" על תפקודה של הוועדה הטכנוקרטית.