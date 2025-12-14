פרסום ראשון: בישראל נבדקת האפשרות שחיזבאללה היה מעורב בפיגוע הירי הקטלני באוסטרליה

פרסום ראשון: בישראל נבדקת גם האפשרות שארגון הטרור חיזבאללה היה מעורב בפיגוע הירי הקטלני שאירע היום (ראשון) באוסטרליה, כתגובה על חיסולו של עלי טבטבאי.

פיגוע ירי המוני אירע היום בחגיגות חנוכה של הקהילה היהודית בסידני שבאוסטרליה. עד כה ידוע על 11 נרצחים במקום ומעל 29 פצועים. אחד המחבלים חוסל, שניים נוספים נעצרו. גורם במשטרת ניו סאות' ווילס אישר כי אחד המחבלים בפיגוע הוא גבר ממוצא פקיסטני.

אחד הנרצחים בפיגוע הוא שליח חב"ד אלי שלנגר. כמו כן, דווח כי בנו של ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית נכח בפיגוע. בישראל ובעולם מזועזעים מהאירוע המחריד, באוסטרליה הגיבו אך ראש הממשלה במדינה לא התייחס לעצם קיום האירוע של הקהילה היהודית בעיר.

לפני כשלושה שבועות, חיל האוויר חיסל את רמטכ"ל חיזבאללה בפועל, ומי שנחשב למספר 2 בארגון - הייתם עלי טבטבאי, בעת ששהה בדירת מגורים ברובע הדאחייה בביירות.

טבטבאי בן ה-57 פיקד בעבר על יחידה 3800 של חיזבאללה, ועל כוח רדואן. בנוסף, הוא שימש כמפקד פיקוד הדרום של חיזבאללה לאחר חיסול עלי כרכי בשנה שעברה. טבטבאי שימש כמפקד הכוחות המזוינים של חיזבאללה, לצד מוחמד חידר, אך בכיר ממנו ונחשב לרמטכ"ל בפועל.