העיתון "א-שרק אל-אווסט" דיווח הבוקר (שישי) כי חמאס מתוכנן לאפשרות של חידוש חיסולי מנהיגיו, השוהים במדינות לא ערביות. מקורות בכירים בארגון אמרו כי החשש עלה לאחר ההתנקשות בחייו של רמטכ"ל חיזבאללה לשעבר טבטבאי בדאחייה בביירות.

המקורות מסרו לעיתון כי על אף הבטחות אמריקניות שהועברו למספר גורמים, כי אירוע כמו התקיפה בדוחא בירת קטאר בחודש ספטמבר האחרון לא יחזור על עצמו, ההנהגה "אינה בוטחת בישראל". מאז התקיפה בדוחא, המקורות ציינו, הגבירה הנהגת חמאס את אמצעי האבטחה שלה, בשל חשש כי יימשכו המעקבים אחר המנהיגים באמצעות שיטות שונות.

ב"א-שרק אל-אווסט" דווח מפי מקור נוסף כי "הציפייה היא בין התנקשות לבין ניסיונות ממשלת הכיבוש להכשיל את השלב השני של הסכם הפסקת אש, בטענה כי לארגון אין כוונה להתקדם לעבר ההסכם". מקור בחמאס מסר לעיתון כי ישנו חשש כי המנהיגים ייפגעו במדינה לא ערבית, אך סירב לפרט באיזו מדובר.