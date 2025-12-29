הגיבור מהפיגוע בסידני משחזר: "הנשמה פקדה עליי לעצור אותו"

אחמד אל אחמד, האיש שהפך לסמל של גבורה באוסטרליה לאחר שהתעמת עם אחד החמושים שעמדו מאחורי המתקפה האנטישמית בחוף בונדי מוקדם יותר החודש, שבר שתיקה הלילה (שני) ודיבר לראשונה על רגעי האימה.

בראיון בלעדי לתוכנית הבוקר של רשת CBS ששודר, שחזר אל אחמד את האירועים וסיפר כי ברגע האמת, ביטחונו האישי כלל לא עמד לנגד עיניו. "לא דאגתי לשום דבר", אמר אל אחמד, שנטרל את המחבל. "המטרה שלי הייתה פשוט לקחת ממנו את הרובה, ולעצור אותו מלהרוג בני אדם תמימים".

אל אחמד תיאר בפירוט את העימות הפיזי עם המחבל: "קפצתי עליו, על הגב שלו. הכיתי אותו, החזקתי אותו עם יד ימין והתחלתי להזהיר אותו: 'תוריד את הנשק'".

לדבריו, הפעולה נבעה מאינסטינקט עמוק וכמעט בלתי נשלט. "זה הגיע מהר ובצורה נרגשת", שחזר. "הרגשתי משהו, כוח בגוף ובמוח שלי... הנשמה שלי ביקשה ממני לעשות את זה".

למרות פעולתו האמיצה, שמנעה ככל הנראה טבח נרחב יותר, אל אחמד נותר עם תחושות מעורבות של גאווה ועצב: "אני יודע שהצלתי הרבה, אבל כואב לי על אלו שאבדו", סיכם.