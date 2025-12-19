ניסה לנטרל את אחד המחבלים בסידני: הישראלי שנלחם על חייו

התקשורת באוסטרליה מדווחת הבוקר (שישי) כי אחד הפצועים בטבח בסידני, גפן ביטון (30), אזרח ישראלי המתגורר במדינה מזה שלוש שנים, נלחם כעת על חייו בית החולים, לאחר שנורה כשניסה לעזור לנטרל את אחד המחבלים בפיגוע.

ביטון, שעובד באוסטרליה כטכנאי דלתות מוסך, השתתף באירוע חנוכה ליד הים, כך סיפר חברו. כשנשמע ירי, חבר אחר של ביטון קם ורץ, אך שניות לאחר מכן הבין שביטון אינו איתו. רגעים לאחר מכן, אחותו בישראל קיבלה שיחת טלפון מביטון שאמר כי הוא נורה.

היא הודיעה על כך לחבריו בסידני, שהחלו לחפש אחריו נואשות. לבסוף הוא נמצא בבית החולים סנט וינסנט, בו הוא עדיין מאושפז בטיפול נמרץ לאחר שעבר מספר ניתוחים. משפחתו טסה לאוסטרליה כדי לשהות לצידו.

על פי הדיווחים, ביטון תחילה נמלט למקום מבטחים, אך החליט לחזור לזירת הפיגוע כשהבחין באחד המחבלים ורצה לסייע לנטרל אותו. בסרטון מהפיגוע ניתן לראות את ביטון לבוש בחולצה אדומה ונעמד מאחורי אחמד אל-אחמד, האזרח שחטף את נשקו של המחבל וניטרל אותו לבסוף. לאחר מכן ביטון נורה על ידי המחבל השני בירך, מה שגרם לשבר בעצמות האגן. בעקבות השברים נוצר דימום פנימי שהצריך מספר ניתוחי חירום.

רשתות חברתיות

בתוך כך, היום פורסם שמה של הרוגה נוספת מהפיגוע - טניה טרטיאק, בת 68, שהגיעה עם משפחתה לאירוע עם משפחתה כדי לחגוג את חג החנוכה, בו נורתה למוות.