ברקע ההרג ההמוני בהפגנות: ארצות הברית הטילה היום (חמישי) סנקצות על מספר בכירים איראנים, בהם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי לאריג'אני.

מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי "ארצות הברית עומדת מאחורי העם האיראני בקריאתו לחופש וצדק", והוסיף כי בהוראת הנשיא טראמפ - יטילו סנקציות "על מנהיגים איראניים מרכזיים המעורבים בדיכוי האכזרי נגד העם האיראני", וציין כי משרד האוצר ישתמש בכל כלי "כדי למקד את אלו העומדים מאחורי הדיכוי".

בנוסף למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, סנקציות הוטלו גם על רשתות "בנקאות הצללים" החשאיות, השייכים למוסדות הפיננסיים האיראניים, בהם בנק מלי ובנק שאהר. "במקום להשתמש בהכנסות לטובת העם, המתמודד עם אסון כלכלי, משתמשים בזאת למימון דיכוי משטרי ולתמיכה בארגוני טרור בחו"ל".

הבכירים עליהם הוטלו סנקציות

עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי

מוחמד רזא האשמיפר, מפקד כוחות אכיפת החוק של איראן

עזיזאללה מאלקי וידאללה בואלי, מפקדי צבא איראן ומשמרות המהפכה במחוז פארס

עלי לאריג'אני, הפועל עבור המנהיג העליון חמינאי

בתוך כך, זמן קצר לאחר הטלת הסנקציות הודיע שר הביטחון כ"ץ כי חתם על הכרזה המגדירה את הבנק הממשלתי האיראני "מלי" כארגון טרור. "הבנק מהווה גורם מפתח בציר העברת הכספים של המשטר אלרגוני טרור, ומשמש כזרוע פיננסית מרכזית שלו במימון פעילות טרור ברחבי המזרח התיכון ומעבר לו", נכתב.