דיווח: טראמפ מוכן לסיים המערכה גם אם הורמוז יישאר סגור

גורמים בממשל חושפים הבוקר (שלישי) ב"וול סטריט ג'ורנל" כי הנשיא טראמפ מוכן לסיים את המערכה הצבאית נגד איראן, גם אם מצר הורמוז יישאר סגור ברובו. לפי הדיווח, טראמפ ועוזריו מעריכים כי פתיחת נתיב המים בכוח עלולה לחרוג מלוח הזמנים של ארבעה עד שישה שבועות שקצב למלחמה. הממשל מבין כי המשמעות היא הותרת אחיזה איראנית איתנה במצר בטווח הקצר, תוך דחיית הטיפול בסוגיה למועד מאוחר יותר.

על פי אותם גורמים, טראמפ קבע כי היעדים המרכזיים הם צמצום חיל הים ומלאי הטילים של איראן, ולא פתיחת המצר מיידית. התוכנית הנוכחית כוללת הפחתת עוצמת הלחימה לאחר השגת יעדים אלו והפעלת לחץ דיפלומטי על טהרן לחידוש הסחר. הגורמים הוסיפו כי במידה והמהלך הדיפלומטי ייכשל, וושינגטון תלחץ על בעלות ברית באירופה ובמפרץ להוביל בעצמן את פתיחת המצר מחדש.

בעוד שברשתות החברתיות איים טראמפ לפגוע בתשתיות נפט אם המצר לא ייפתח "באופן מיידי", בשיחות פנימיות הוא המעיט לעיתים בחשיבותו עבור ארה"ב וטען כי זו בעיה שמדינות אחרות צריכות לפתור.

ללא מעבר בטוח, טהרן תמשיך לאיים על הסחר העולמי עד להשגת הסכם או סיום המשבר בכוח. עם זאת, פקידים נוכחיים ובעבר המעורבים בתכנון ציינו בשיחות עם הג'ורנל כי הם מאמינים שיכולת השליטה של איראן במצר תישחק ככל שנכסיה הצבאיים ימשיכו להיפגע. מבחינת טראמפ, האופציות הצבאיות לפתיחת המצר נותרו כגיבוי, אך הן אינן בראש סדר העדיפויות המיידי שלו.