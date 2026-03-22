ביומו ה-23 למבצע "שאגת הארי", פרסמה היום (ראשון) סוכנות הידיעות "תסנים", המזוהה עם המשטר האיראני, את התנאים לסיום הלחימה בין איראן לארצות הברית וישראל.

העיתון "לה רפובליקה" האיטלקי, שציטט את דברי סוכנות הידיעות, ציין כי התנאים הם "נוקשים מאוד וקשים לקבלה". שני הסעיפים הראשונים, לדרישת איראן, הם ערבויות לכך שהמלחמה לא תתחדש וסגירת כל הבסיסים האמריקנים במפרץ.

הסעיף הבא הוא תשלום פיצויים. בנוסף, דורשים באיראן ליצור "משטר משפטי חדש" עבור מצר הורמוז, והעמדה לדין והסגרה של עובדי תקשורת "הפועלים נגד איראן".

לאחר שחיזבאללה הצטרף ללחימה בעקבות חיסולו של חמינאי, לטענת המזכ"ל נעים קאסם, דורשת איראן כי במידה והלחימה עם ארצות הברית וישראל תיפסק - יש לחדול מפעילות צבאית גם נגד השלוחות שלה, בהן בין היתר ארגון הטרור הלבנוני.

הלילה שיגר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איום משמעותי על איראן, והציב לה אולטימטום - במידה ולא תפתח את מצר הורמוז תוך 48 שעות - "ארצות הברית תשמיד את תחנות הכוח במדינה".