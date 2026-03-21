דיווח ברויטרס: כך סייעו משמרות המהפכה לשקם את חיזבאללה

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת היום (שבת) כי משמרות המהפכה של איראן שיקמו את הפיקוד הצבאי של חיזבאללה לאחר המהלומה הקשה שספג מישראל במבצע "חיצי הצפון" בנובמבר 2024. על פי הדיווח, שמסתמך על עדויות משישה מקורות, וכן מומחה לחיזבאללה, משמרות המהפכה סתמו פרצות באמצעות קצינים איראנים, ולאחר מכן אירגנו מחדש את ארגון הטרור הלבנוני, ואף תכננו את הלחימה שהוא מנהל כעת בתמיכת טהרן.

משמרות המהפכה, המעורבים עמוקות בחיזבאללה מאז הקמתו, שלחו קצינים כדי לאמן מחדש את לוחמיו ולפקח על החימוש מחדש. קציני משמרות המהפכה גם עיצבו מחדש את מבני הפיקוד של חיזבאללה שנפרצו על ידי המודיעין הישראלי - מה שסייע לישראל לחסל מנהיגים רבים בארגון הטרור, כולל מזכ"ל הארגון חסן נסראללה שחוסל באוקטובר 2024.

הסיוע לשיקום חיזבאללה החל זמן קצר לאחר תחילת הפסקת האש בין ישראל ולבנון בנובמבר 2024, עם הגעתם של כמאה קציני משמרות המהפכה שהמשיכו בעבודתם גם בזמן שישראל המשיכה לתקוף יעדי חיזבאללה ואת מאמצי השיקום של הארגון.

השינויים שיושמו לבקשת משמרות המהפכה כללו החלפת מבנה פיקוד היררכי במבנה מבוזר, המורכב מיחידות קטנות עם ידע מוגבל על פעולותיהן של יחידות אחרות, מה שמסייע בשמירה על סודיות מבצעית. קציני משמרות המהפכה גם רשמו תוכניות למתקפות טילים נגד ישראל שישוגרו בו-זמנית מאיראן ומלבנון - תרחיש שיצא לפועל לראשונה ב-11 במרץ.

מקור ביטחוני לבנוני בכיר אמר לרויטרס כי מפקדים איראנים סייעו לחיזבאללה גם לשקם ולארגן מחדש את הסגל הצבאי שלו. המקור הוסיף כי הוא מאמין שהאיראנים עוזרים לחיזבאללה לקבוע את קצב העימות הנוכחי, במקום להיות מעורבים בפרטי בחירת המטרות.

מקור נוסף אמר כי משמרות המהפכה שלחו קצינים ללבנון בשנת 2024 כדי לערוך ביקורת שלאחר המלחמה בחיזבאללה, ולקחו תחת פיקוח ישיר את הזרוע הצבאית שלו. שני מקורות נוספים ציינו כי משמרות המהפכה הטמיעו יועצים מיוחדים בתוך חיזבאללה בשנה שעברה כדי לסייע לו בניהול העניינים הצבאיים.