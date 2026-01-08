הקונספירציה בעולם: בני שגיא ז"ל ניהל את משפט נתניהו

רשתות זרות טוענות שנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע שנהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 - היה אחראי על משפטו של רה"מ • בדיקת עובדות מהירה - מוכיחה שאין לו קשר לאירוע וכי והטענות שקריות

רון צור
רון צור ■ קשב דסק החוץ
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
השופט בני שגיא
השופט בני שגיאדוברות בתי המשפט

בימים האחרונים הופצה ברשתות החברתיות ובתקשורת זרה טענה כי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בני שגיא ז"ל, שנהרג בתאונת אופנוע, ניהל את תיקי האלפים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מדובר בטענה שגויה ומוטעית, שהופצה והודהדה במספר אתרים איראניים ופקיסטניים.

שגיא ז"ל, בן 54, כיהן כנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ונהרג בתאונת דרכים בכביש 6 השבוע. המשטרה פתחה בחקירה של התאונה, ואין עדויות למעורבות פלילית או נסיבות חשודות.

Video poster
הטרגדיה של המחוזי בב"ש: נשיא בית המשפט המחוזי בני שגיא נהרג בתאונת דרכים

למעשה, שגיא לא היה מעורב בתיקי נתניהו, שמתנהלים בפני שופטים אחרים בבית המשפט המחוזי בירושלים. הקשר שהוצג ברשתות הוא שגוי ומבוסס על פרשנות לא מדויקת של פעילותו הקודמת של השופט בהליכים אחרים.

בדיקות עובדות של כלי תקשורת בינלאומיים מראות כי מדובר בפייק ניוז שמטרתו להעצים תיאוריות קונספירציה סביב מותו הטראגי של השופט, ולהסיט את תשומת הלב מהעובדות. 

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות