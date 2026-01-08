בימים האחרונים הופצה ברשתות החברתיות ובתקשורת זרה טענה כי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בני שגיא ז"ל, שנהרג בתאונת אופנוע, ניהל את תיקי האלפים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מדובר בטענה שגויה ומוטעית, שהופצה והודהדה במספר אתרים איראניים ופקיסטניים.

שגיא ז"ל, בן 54, כיהן כנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ונהרג בתאונת דרכים בכביש 6 השבוע. המשטרה פתחה בחקירה של התאונה, ואין עדויות למעורבות פלילית או נסיבות חשודות.

למעשה, שגיא לא היה מעורב בתיקי נתניהו, שמתנהלים בפני שופטים אחרים בבית המשפט המחוזי בירושלים. הקשר שהוצג ברשתות הוא שגוי ומבוסס על פרשנות לא מדויקת של פעילותו הקודמת של השופט בהליכים אחרים.

בדיקות עובדות של כלי תקשורת בינלאומיים מראות כי מדובר בפייק ניוז שמטרתו להעצים תיאוריות קונספירציה סביב מותו הטראגי של השופט, ולהסיט את תשומת הלב מהעובדות.