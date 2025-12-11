מטוסי קרב, פאה ועל סירה - כך הוברחה מצ'אדו | המבצע הדרמטי

מאחורי טקס קבלת פרס נובל לשלום למריה קורינה מצ'אדו עמד מבצע הברחה רחב. מצ'אדו, שהתה קרוב לשנתיים במחתרת בוונצואלה כשהיא מתחבאת מפני שלטונו של מדורו. בעוד מצ'אדו לא הצליחה להגיע למעמד, זכתה להגיע לאוסלו כך הדרך מדרום אמריקה - ולזכות לראות את בתה.

מנהיגת האופוזיציה מעידה: "קיבלנו עזרה ממשלת ארצות הברית כדי להגיע לאוסלו". כשהיא חמושה בפאה ובתחפושת, הוברחה מצ'אדו על סירה לאי קורסאו הסמוך לוונצואלה, כשהיא מלווה במטוסי F-18 אמריקנים. זו הייתה הפלישה האווירית הקרובה ביותר של ארצות הברית למרחב האווירי של וונצואלה מאז תחילת ההתעצמות הצבאית באזור בספטמבר.

על פי נתוני מעקב טיסות, שני המטוסים חגו מעל מפרץ וונצואלה במשך כ-40 דקות, שם חיכה לה המטוס שיביא אותה לאוסלו. לפני שעלתה עליו, הקליטה מצ'אדו הודעת שמע קצרה בה הודתה ל"כל כך הרבה אנשים שסיכמנו את חייהם", על מנת שתוכל לעזוב את המדינה.

עם זאת, מי שחשב שמנהיגת האופוזיציה עשתה את כל הדרך כדי להישאר מחוץ לוונצואלה - יגלה בעתיד שטעה. "אני חושבת שזהו רגע שהוא נקודת מפנה בהיסטוריה שלנו, אחזיר את הפרס לוונצואלה ברגע הנכון, לא אגיד מתי", אמרה מצ'אדו.

בין התומכים בזכייתה הוא האיש שרבים האמינו כי הוא המועמד המוביל, נשיא ארצות הברית טראמפ. כשנודע לה על הזכייה, הקדישה לו את הפרס על "תמיכתו הנחושה במאבק" - מה שאולי הביא לאהדה כלפיה מהצד האדם החזק בעולם. מצ'אדו קיבלה את הפרס על רקע המאבק הגובר של ארצות הברית בקרטלי הסמים בוונצואלה, ובשלטון מדורו. כעת, נותר לחכות ליום שאחרי במדינה