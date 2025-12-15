מרענן את לימודי רפואת העיניים: החיים של משפחת אסד ברוסיה

שנה אחרי שהודח בבושת פנים מתפקידו ונמלט על נפשו לרוסיה, גארדיאן הבריטי דיווח היום (שני) כי הדיקטטור הסורי לשעבר, בשאר אל אסד, חי עם משפחתו חיי פאר במוסקבה, אך תחת תנאי התבודדות.

מקורות רוסיים וסוריים מסרו כי אסד כרגע "מרענן את לימודי רפואת העיניים". על פי הדיווחים, מנהיג משטר הבעת' האחרון במזרח התיכון יושב כעת בכיתה, ולוקח שיעורי רפואת עיניים ורוסית.

מקור בכיר מסר: "יש לו מעט מאוד קשר, אם בכלל, עם העולם החיצון. הוא בקשר רק עם כמה אנשים שהיו בארמונו, כמו מנסור עזאם, שר הנשיאות הסורי לשעבר, ויאסר איברהים, חברו הכלכלי הבכיר". כמו כן דווח כי מצבה של אסמה, אישתו שלקתה בלוקמיה, מוסיף כעת להשתפר.

המשפחה ככל הנראה מתגוררת בשכונת רובלובקה היוקרתית, שהיא קהילה סגורה של האליטה במוסקבה, על פי שני מקורות המכירים את המצב, שם הם מתחככים עם אנשים כמו נשיא אוקראינה לשעבר ויקטור ינוקוביץ' הפרו-רוסי, שנמלט מקייב בשנת 2014.

מקור המקורב לקרמלין אמר כי אסד במידה רבה "לא רלוונטי" לפוטין ולאליטה הפוליטית של רוסיה. הדיקטטור לשעבר מתוכנן להתראיין לתקשורת, בין היתר לסוכנות הידיעות המדינית הרוסית RT, ופודקסטר ימני אמריקני מפורסם, אך הדבר נתון לאישור מהרשויות הרוסיות.