שנה לקריסת המבצר של משפחת אסד: ההקלטות המבישות של רוצח ההמונים

הרחובות בדמשק ובחאלב כבר ערוכים לחגיגות השנה לנפילת משטר אסד שיצויינו היום (שני). תושבים החלו כבר לצאת עם דגלים לרחובות ולחגוג את נפילת הדיקטטור שהוביל לאחת ממלחמות האזרחים הקשות ביותר בהיסטוריה.

וממש בימים האחרונים מתפרסם תיעוד נדיר של הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד, עוד מימי שלטונו ב-2018, בנסיעה ברחובות דמשק עם העיתונאית לונה אל-שיבל. בתיעוד נחשפים דברים שאמר אסד על הפוסטרים נגדו ברחובות, ומקלל את התושבים אותם תקף בנשק כימי חמש שנים מוקדם יותר.

התושבים בסוריה מספרים בחלוף שנה על השינוי המשמעותי בחייהם, להיות חופשיים משלטון הבעת' לאחר 61 שנה. עם זאת, סוריה עדיין רחוקה מלהיות מדינה יציבה ונכונים לה עוד אתגרים רבים והם זכו מאז עלייתו של אחמד א-שרע. אותו אחד שבמשך שנים הנהיג את ארגון הטרור ג'בהת א-נוסרה, שהתפרק מאל קאעידה והיה ידוע בכינוי אל ג'ולאני, לגיבוי אמריקני כמעט ובלתי מוגבל.

א-שרע מבין שהסיוע האמריקני דורש גם התפשרויות, אך עדיין דורש מישראל לסגת מרצועת הביטחון שנוצרה לאחר נפילת שלטונו של אסד. הוא סיפר בפורום דוחא - העם הסורי זוכה שוב לתקווה.

מאמצים רבים מושקעים על מנת לדאוג ששלטונו של א-שרע יישאר יציב ויצלח לשקם את מדינת סוריה מוכת הקרבות וההרג, ובחלוף שנה לנפילת שלטונו של אסד, לצד השינויים הרבים שקרו במזרח התיכון במהלך מלחמת חרבות ברזל, שיקום מוצלח של מדינת סוריה החדשה ידרוש פשרות רבות מצד השלטון בדמשק, גם מול ישראל.