ההקלטה שאסד העדיף להסתיר: "אצל פוטין הכל ניתוחים"

החגיגות של א-שרע בדמשק - וההקלטות החדשות והמביכות של אסד: שנה עברה מהבוקר ההיסטורי בו הצליחו כוחות מתנגדי המשטר להיכנס לדמשק ולהבריח את נשיא סוריה לשעבר, הדיקטטור בשאר אל-אסד הרחק לרוסיה. תיעוד שהתפרסם הלילה בתקשורת הערבית חשף הקלטות המוכיחות כי אסד שמר הרבה סודות - בין היתר על חברו נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. ברק בטש פרסם הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית" את כל הפרטים.

לבוקר ההיסטורי בו הוברח אסד התנקזו 61 שנה של שלטון דיכוי של מפלגת הבעת'. את החגיגות פתח נשיא סוריה החדשה אחמד א-שרע בתפילה, וגם הציג את המתנה שקיבל לרגל החגיגות מיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. א-שרע התייצב מול המצלמות וחשף את האזהרה שקיבל מהרוסים - רגעים לפני נפילת השלטון.

מרבית התושבים הסורים ביום לא הכירו שלטון שאיננו טובח באזרחיו. אולם גם שלטונו של א-שרע לא חף מפשע, כשמכניסתו לשלטון טבח לא מעט פעמים במיעוט הדרוזי בדרום המדינה.

התושבים מרגישים את ההבדל ויוצאים לחגוג ברחבי המדינה את יום השנה לשחרור, כשלחגיגות התלוו גם מצעדים צבאיים - שכצפוי נשמעו בהם גם קריאות נגד ישראל, ובדמשק נשמעו גם קריאות למען עזה. השלטון אמנם התחלף אך את השנאה שהושרשה באזרחים ספק אם יהיה ניתן לרפא, בטח שלא בעתיד הקרוב.

אמנם א-שרע מהווה את התקווה המערבית לשינוי פני המזרח התיכון, אולם לצד כל זה, גם עברו כמנהיג ארגון טרור משחק תפקיד, ולכן בישראל וגם בתומכת המשטר הגדולה ארצות הברית, שוקלים היטב את הצעדים כלפי המשטר השברירי בדמשק.

