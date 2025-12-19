עברו הפרו-פלסטיני של ראש ממשלת אוסטרליה נחשף

אוסטרליה עדיין סוערת בעקבות הפיגוע בסידני בתחילת השבוע, בו נרצחו 15 יהודים. אתמול (חמישי) חלה התפתחות בחקירה כשנעצרו חשודים בסיוע לוגיסטי למחבלים. ברקע הזה וההטייה הקשה נגד ישראל בתקשורת האוסטרלית, דיווח בסקיי ניוז אוסטרליה מלפני שנתיים חשף צילומים של ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, משתתף בעצרת פרו-פלסטינית בזמן האינתיפאדה השנייה. הוא נשא דברים נגד ישראל כשמאחוריו שלט ובו כתוב: "עצרו את הטבח הישראלי, שחררו את פלסטין".

בהמשך התיעוד נראה אלבניזי אוחז במיקרופון ומגנה בחריפות את פעילות צה"ל. הוא השווה בין "ילדים המיידים אבנים" לבין הכוח הצבאי הישראלי "המשתמש במסוקי קרב, טנקים וטילים".

כזכור, בתגובתו הראשונה לפיגוע, ראש ממשלת אוסטרליה לא ציין כי מדובר באירוע אנטישמי. רק לאחר כשלוש וחצי שעות במסיבת עיתונאים שערך הגדיר את הפיגוע כבעל רקע אנטישמי.

כמו כן בריאיון שנתן לרשת ABC האוסטרלית, אמר כי לטענתו אין קשר בין הפיגוע להכרה של אוסטרליה במדינה פלסטינית בחודש ספטמבר האחרון.

אתמול פשטו כוחות הביטחון האוסטרליים על יעדים בדרום מערב סידני ועצרו שבעה חשודים. המשטרה מסרה כי המעצרים בוצעו בעקבות מידע מודיעיני על כוונה לבצע "פעילות אלימה" נוספת בטווח הזמן המיידי. עם זאת, צוין כי לא נמצא קשר ישיר בין החשודים שנעצרו למחבלים שביצעו את הטבח בחוף בונדי.