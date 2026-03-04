עיתון 'האוסטרליאן' חושף היום (רביעי) כי מספר אוניברסיטאות מרכזיות באוסטרליה שיתפו פעולה במחקר כטב"מים עם מדענים איראנים, כל זאת בזמן שהמשטר האיסלאמי באיראן מנהל לוחמת כטב"מים ברחבי המזרח התיכון.

מאמרים שהוצגו בכנסים ופורסמו לאחר הטלת האיסור על שיתופי פעולה ביטחוניים באוסטרליה ובאיחוד האירופי, חושפים כי חוקרים אוסטרלים מאוניברסיטת סידני, אוניברסיטת ניו סאות' ווילס ואוניברסיטת אדלייד עבדו עם מדענים איראנים על שיפור היעילות של כלי טיס בלתי מאוישים.

שיתופי הפעולה המחקריים כוללים את אוניברסיטת שריף לטכנולוגיה באיראן, אשר עליה הוטלו סנקציות על ידי האיחוד האירופי בטענה כי היא "מקיימת מספר הסכמי שיתוף פעולה עם ארגונים ממשלתיים איראניים אשר פועלים בתחומים צבאיים או בתחומים הקשורים לצבא, ובמיוחד בתחום הייצור והרכש של טילים בליסטיים".

מועצת המחקר האוסטרלית מימנה מחקר באוניברסיטת ניו סאות' ווילס, שעסק בדרכים להסוות כטב"מים ולמנוע את התרסקותם. החוקר, המומחה להנדסת חשמל טלאל אל-מוזאיני, תכנן נתיבי טיסה לכטב"מים במטרה "למזער את הסיכון להתנגשות תוך הבטחת רמה גבוהה של הסוואה".