מתקפת טרור בתאילנד: 5 אנשי ביטחון נהרגו, ילדים נפצעו | תיעוד

מתקפת טרור קטלנית בדרום תאילנד: חמישה אנשי כוחות ביטחון תאילנדים נהרגו ושישה אזרחים נוספים נפצעו, בהם שני ילדים קטנים, בפיגוע שהתרחש באזור הדרומי של המדינה, כך מסר צבא תאילנד היום (חמישי).

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על פי הצהרה רשמית של פיקוד פעולות הביטחון הפנימי של הצבא (אזור 4), האירוע התרחש בשעות הערב המאוחרות של יום רביעי במחוז נראתיוואט (Narathiwat). חוליה המונה כ-10 תוקפים חמושים, שהיו לבושים בבגדים וכובעים שחורים, הגיעה לזירה כשהיא רכובה על גבי אופנועים וטנדר. החמושים פתחו באש קטלנית לעבר מחסום בצד הדרך, תוך שהם משתמשים בכלי נשק צבאיים מתקדמים ובמטעני צינור.

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כתוצאה מעוצמת האש במחסום, חמישה שומרי יערות צבאיים נהרגו במקום. בנוסף, שישה אזרחים שנקלעו לזירה נפצעו בדרגות פציעה שונות, וביניהם ילדה בת שלוש וילד בן 10. הרשויות המקומיות דיווחו כי לפני שנמלטו מהמקום, התוקפים פשטו על נקודת הביקורת והחרימו שלושה רובי סער מסוג AK-47, שלושה אפודי מגן ומספר טלפונים ניידים שהיו שייכים לכוחות המאבטחים במחסום.

כוחות הביטחון התאילנדים פתחו בסריקות נרחבות ובמצוד אחר חברי החוליה. זמן קצר לאחר מכן, אותרו עקבותיהם של התוקפים כאשר הכוחות מצאו את הטנדר ששימש למתקפה כשהוא נטוש ועולה באש, במרחק של כ-21 קילומטרים מזירת האירוע. חקירת הפיגוע ונסיבותיו נמשכת.