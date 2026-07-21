זעזוע באינדונזיה: 18 נשים וגבר אחד הורשעו בסחר עשרות תינוקות

בית משפט באינדונזיה הרשיע הבוקר (שלישי) 19 בני אדם - 18 נשים וגבר אחד - במעורבות ברשת קשה של סחר בבני אדם, במסגרתה נמכרו כ-34 תינוקות לאימוץ בלתי חוקי באינדונזיה ובסינגפור.

מנהיגת הכנופיה, לי סיו לואן בת ה-70, נידונה לעונש המרבי מבין הנאשמים של שבע שנות מאסר, בעוד שאר חברי הרשת ספגו עונשי מאסר שנעים בין שלוש לשש וחצי שנים. הפרשה, שחשפה רשת של זיוף מסמכים ושימוש באומנות בתשלום, זעזעה את המדינה והציפה מחדש את בעיית הסחר בילדים באזור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

https://x.com/i/web/status/2079448382163054788 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

חשיפת הרשת התרחשה לאחר שדאני הידאיאט, אב שמסר את בנו לאחר שהובטח לו תשלום כספי, פנה למשטרה באפריל 2025 בטענה שחברי הרשת נעלמו מבלי לשלם את יתרת הסכום. בחקירת המשטרה התברר כי חברי הכנופיה קנו תינוקות מקהילות שונות במערב ג'אווה והעבירו אותם לבתים מוגנים, שם טיפלו בהם מטפלות בתשלום עד להעברתם.

מנהיגת הרשת, לי סיו לואן, הודתה כי סיפקה תינוקות לגורמים בסינגפור תמורת לפחות 18 אלף דולר סינגפורי לכל תינוק, וטענה בבית המשפט: "לא ידעתי שזה לא חוקי לשלוח את התינוקות לחו"ל, שותפי הוביל אותי להאמין שהכל תקין".

הכרעת הדין מציבה כעת סימן שאלה משפטי ואנושי כבד לגבי עתידם של לפחות 12 תינוקות שכבר הועברו לסינגפור ונמצאים אצל משפחות מאמצות. המשפחות המאמצות חוששות כעת מכך שילדיהן יוגדרו כקורבנות סחר ויחויבו לחזור לאינדונזיה, בעוד רשויות המדינה מבהירות כי יפעלו בהתאם ל"טובתם העליונה של הילדים". המקרה החמור מצטרף לשרשרת פשיטות ומעצרים שנערכו באינדונזיה בשנים האחרונות, ומבליט את התופעה הכאובה שמזינים לעיתים קרובות הורים במצוקה כלכלית המוכרים את ילדיהם.