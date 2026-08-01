"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 01.08.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, ד"ר סא"ל במיל' ענת ברקו, חוקרת טרור ועידית בר מרצה, חוקרת ומחברת הספר "קווים חוצים גבולות".

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היעד הראשון של הפאנל הוא רוסיה. המדינה הנוצרית שמכילה בתוכה מדינות לוויין מוסלמיות שהיו פעם חלק ממנה. בקווקז, במרכז אסיה וברחובות מוסקבה, אפשר גם לראות את המראות שמוכרים ממערב אירופה. האסלאם נוכח, קיים ונמצא במערכת יחסים מורכבת עם המדינה הנוצרית של פוטין. במלחמה באוקראינה הסיפור הדתי חזק מאוד. ישנם גדודים צ'צ'נים מוסלמים בשירות רוסיה, וחייליים רוסים-נוצרים, שצועקים ביחד אללה אכבר מול האויב האוקראיני.

משם הפאנל יעבור לאיראן. חמישה חודשים עברו מאז חיסול האייתוללה ח'מינאי ונראה שבמערב הדיקטטור העשיר והאכזר זוכה למיתוג מחדש. זה לא רוצח המפגינים ההמוני בארצו, וגם לא ראש הנחש השיעי - במערב, ח'מינאי מתחיל להיות מתואר כסמל ההתנגדות לאימפריאליזם, סוציאליסט עם לב שדואג, יחד עם משמרות המהפיכה, לצאת מהעבדות של המערב. המורשת היא בעיקר מחוץ לאיראן. מוזיאונים וכנסים לזכרו, ודיבורים על המנהיג שאבד לעולם השלישי.

וכשההערצה במערב גוברת לאותו מנהיג שטבח בשלושים אלף מצעירי ארצו בלילה אחד, הדור הצעיר באיראן עדיין ממתין לעזרה שאמרו שהיא בדרך. המשטר המושחת לוקח את הכסף - ולשירותי הרפואה במדינה לא נשאר. הצוותים הרפואיים באיראן קורסים, בתי החולים מתמוטטים, הצוותים מותקפים ע"י המשטר, ונשאר רק לעשות מזה שיר של מחאה.

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