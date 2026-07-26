"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 23.07.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי וד"ר איתן לסרי, מנכ"ל אתגר, מומחה לממשל ומדיניות ציבורית-גיאואסטרטגית, לשעבר יועץ לראשי ממשלה, פעיל ביחסי ישראל-טורקיה.

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חבורת המומחים לענייני המזרח התיכון בפרויקט מיוחד מנתחים את טורקיה. השאיפות של הסולטאן ארדואן מתחילות בירושלים וממשיכות לעבר כל פינה במזרח התיכון. טורקיה נמצאת כיום מעורבת כמעט בכל אזור ואירוע ממזרח עד למערב. נשיא טורקיה ארדואן מנסה להרים את ראשם של המוסלמים, ומעוניין בטורקיה אחת גדולה, שתהיה הבית של האסלאם ושל אלו שדוכאו.

ומשם הערביסטים ינסו לשמור עליכם. לפני הבחירות בוודאי תשמעו מהפוליטיקאים המון ניתוחים ועובדות שלעיתים ישכיחו מכם את האמת. המציאות שלנו התהפכה מאז 7 באוקטובר והמון מושגים נשכחו או התערבבו עם קונספציית העבר. הערביסטים יסבירו למה כדאי להיזהר שמדברים על אוטונומיה פלסטינית ובכלל על "הפרטנר" - הרשות של אבו מאזן. הערביסטים יסבירו מה הדיאגנוזה כדי שלא יעבדו עליכם וימכרו לכם שלום באריזה ישנה

הפאנל יעסוק בנושא נוסף. מזה שנים מתמודד האסלאם עם הטענה היהודית שהעם הנבחר הוא בן כמעט 4,000 שנה לעומת האסלאם שהופיע במאה ה-7 לפני 1350 שנה. התעמולה האנטישמית מוכנה לנטוש את האסלאם ולשייך את הערבים דווקא לתרבויות העתיקות שהיו כאן: בבלים, פניקים, צידונים ועמלקים, הם היו קודם ... ואין כמו סרטוני הפליימוביל של התעמולה האיראנית לקחת את הטיעון הזה ולהפיץ את הקרב על השורשים.