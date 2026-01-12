דיווח: "טראמפ שוקל שיחות אך נוטה לאשר תקיפה באיראן"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לתקוף באיראן, כך מסר הערב (שני) גורם בבית הלבן ל"וול סטריט ג'ורנל". הגורם ציין מנגד שעדיין "נשקלת הצעה איראנית לשיחות", אך טראמפ "נוטה לאשר תקיפות" במדינה.

בבית הלבן שוקלים הצעה איראנית להתחיל מחדש את שיחות הגרעין, ויועצים אמריקנים בכירים, כולל סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מפצירים בטראמפ לנסות דיפלומטיה לפני שהוא עובר לאופציה צבאית, ברקע מחאות נרחבות וטבח נגד אזרחים במדינה. בין האפשרויות שנשקלות גם הטלת סנקציות נוספות על איראן.

על פי גורמים רשמיים, טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית וייפגש עם יועצים בכירים ביום שלישי כדי לקבוע את הגישה שלו. עם זאת, אתמול התייחס למגעים אפשריים עם איראן והצהיר: "ייתכן שתהיה פגישה". ברקע זה, בישראל הביעו דאגה שהשיחות יהיו על הסכם הגרעין בלבד ויאפשרו למשטר לדכא את המחאות נגד ולהתאושש.

ההפגנות, שהחלו בסוף דצמבר והתרחבו מאז לכל רחבי המדינה, מהוות אתגר פוטנציאלי קיומי למשטר באיראן שעולה לשלטון במהלך מהפכת 1979. ארגוני זכויות אדם מסרו כי מאות אנשים נהרגו בידי כוחות המשטר, וסרטונים שעלו לרשתות החברתיות מראים כוחות יורים במפגינים, כמו גם גופות רבות.