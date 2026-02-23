מתח בסיאול: שגרירות רוסיה הניפה דגל "הניצחון יהיה שלנו"

שגרירות רוסיה בסיאול הניפה שלט ענק עם מסר ממלחמת העולם השניה ברוסית • קוריאה הדרומית הביעה דאגה, בין היתר כיוון שמוסקבה נעזרת בחיילים מקוריאה הצפונית במלחמתה נגד אוקראינה

2 דקות קריאה
הנשיא ולדימיר פוטין והמנהיג העליון של צפון קוריאה, קים ג'ונג-און, ארכיון
הנשיא ולדימיר פוטין והמנהיג העליון של צפון קוריאה, קים ג'ונג-און, ארכיוןVladimir Smirnov/Sputnik Kremlin Pool Photo via AP, File

משרד החוץ של קוריאה הדרומית הביע דאגה לאחר ששגרירות רוסיה בסיאול במדינה הניפה שלט ענק בגובה 12 מטרים לצד בניין, ועליו הכיתוב "הניצחון יהיה שלנו" ברוסית, כך דיווחה סוכנות הידיעות יונהאפ ביום ראשון. 

משרד החוץ ציין את המתחים המיותרים שהשלט עלול ליצור עם אזרחי קוריאה הדרומית ומדינות אחרות, שכן הוא נתפס באופן נרחב כהתייחסות למלחמת רוסיה באוקראינה. שגרירות רוסיה טרם הסירה את השלט עם המסר, בו השתמשה ברית המועצות במהלך מלחמת העולם השנייה.

השלט עלול גם לעורר פרובוקציות לאור העובדה שרוסיה נלחמת לצד עשרות אלפי חיילים מקוריאה הצפונית בהנהגתו של הדיקטטור קים ג'ונג און, ש"נבחר" לקדנציה נוספת היום (שני). רוסיה משתמשת בחיילים מחוץ למדינה כדי לסייע במאמצי מלחמתו של פוטין בשדה הקרב, בין היתר על ידי גיוס שכירי חרב ממדינות עניות.

