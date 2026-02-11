נכנע ללחץ האמריקני: נשיא אוקראינה יודיע על בחירות במדינה

המלחמה באוקראינה תיכנס בעוד מספר ימים לשנתה הרביעית, כאשר הסוף - עדיין לא נראה באופק. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי צפוי להודיע ב-24 בפברואר, יום השנה לפלישה הרוסית, על מועד לקיום בחירות - כך עולה מדיווח שפורסם היום (רביעי) ב"פייננשיל טיימס" הבריטי, ומצטט גורמים אוקראינים ואירופים המעורים בפרטים.

הבית הלבן הגביר את הלחץ על קייב לסיים את המשא ומתן לשלום עם מוסקבה עד האביב. זלנסקי אמר לכתבים ביום שישי כי ארצות הברית דוחפת לחתום על כל המסמכים כדי לסיים את המלחמה עד יוני. הוא טען שוב ושוב כי בחירות יהיו בלתי אפשריות כאשר 20 אחוז מהמדינה נמצאת תחת כיבוש רוסי, מאות אלפי חיילים נמצאים בחזית ומיליוני אוקראינים נמלטו או נעקרו בתנאי משטר צבאי.

למרות זאת, אוקראינה החלה לתכנן הן בחירות לנשיאות והן משאל עם על הסכם שלום פוטנציאלי עם רוסיה, כך מסר ה-FT, שעשוי לכלול שאלות האם אוקראינה צריכה למסור שטח שמוסקבה דורשת כדי לסיים את המלחמה. זלנסקי עדיין שומר על תמיכת הציבור, למרות שהיא ירדה במהלך ארבע שנים של מה שהפך לסכסוך הגדול ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה.