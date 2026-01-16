בניסיון לסייע לאוקראינה: המהלך שנשקל באיחוד האירופי

בריסל בוחנת שינוי מהותי במערכת ההצטרפות לאיחוד האירופי - מנגנון שפועל מאז ימי המלחמה הקרה, והחלפתו במודל דו שכבתי חדש ושנוי במחלוקת. המהלך נועד, בין היתר, לאפשר את קידום צירופה של אוקראינה להסדרים אירופיים כחלק מהסכם שלום עתידי שיביא לסיום המלחמה בינה לבין רוסיה.

על פי גורמים המעורים בדיונים בנציבות האירופית, מדובר בשלב ראשוני של גיבוש הרפורמה, אך עצם העלאתה כבר מעורר דאגה בקרב בירות האיחוד. בכירים מזהירים מפני גישה "דלילה" לחברות, שעלולה לשנות מן היסוד את אופיו של האיחוד ולהוביל להשלכות מרחיקות לכת על המבנה, הסמכויות והלכידות בין המדינות החברות.

המודל הדו שכבתי הנבחן עשוי לאפשר למדינות מועמדות להשתלב בחלק ממסגרות האיחוד עוד לפני השלמת תהליך ההצטרפות המלא - מהלך שנתפס כדרך לעקוף חסמים פוליטיים ומשפטיים ארוכי שנים.

אוקראינה, שהוכרה רשמית כמדינה מועמדת לאיחוד האירופי זמן קצר לאחר הפלישה הרוסית בפברואר 2022, רואה בחברות יעד אסטרטגי מרכזי לעידן שלאחר המלחמה. בקייב מדגישים כי הצטרפות לאיחוד אינה רק יעד כלכלי או מוסדי, אלא הצהרה פוליטית חדה על השתייכותה של אוקראינה לעולם המערבי וניתוק סופי מהשפעה רוסית.