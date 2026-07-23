ראש ממשלת יפן, סאנה טקאיצ'י, פרסמה השבוע פוסט ברשתות החברתיות שעורר דיון ארצי בנושא איזון בין עבודה לחיים, ועל הסכנות של מחסור בשינה. בפוסט שהעלתה לרשת X כתבה כי במהלך חופשת שלושת הימים היא "ישנה חמש שעות אחרי זמן רב", וכי "לקבל אפס עד שלוש שעות שינה ביום הפך לנורמה שלי מאז שנכנסתי לתפקיד באוקטובר האחרון".

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בפוסט על איך בילתה את סוף השבוע בן שלושת הימים עד יום שני, טקאיצ'י אמרה שהייתה עסוקה בקריאת מסמכי ממשלה ובטיפול באלפי מיילים בשבת ובראשון. עוד אמרה טקאיצ'י שהייתה עסוקה בגיהוץ גופיות ותחתונים, כביסה ותפירה".

דבריה של טקאיצ'י זכו לביקורת מצד האופוזיציה ביפן, שאמרו כי חוסר שינה ממושך מצידה עלול לפגוע בשיקול הדעת, ומסכן את היכולת להתמודד עם מצבי משבר לאומיים. ראש "המפלגה הדמוקרטית לעם" באופוזיציה אמר כי טקאיצ'י "צריכה להשתמש בזמנה היקר לעבודות שרק ראש הממשלה יכול לעשות."

חבר פרלמנט יפני מהאופוזיציה אף קרא לטקאיצ'י להתפטר בשל מה שהוא טוען כחוסר היכולת שלה להתמודד עם העומס בתפקידה: "תפקידו של ראש הממשלה הוא לגבש כיווני מדיניות ולתת הוראות, לא לבחון בקפידה כל פרט קטן במסמכים".

מזכיר הקבינט הראשי במדינה הגן על ראש הממשלה טקאיצ'י, ואמר כי "זה היה פוסט מחשבון אישי", אך הוא הוסיף: "אני מאמין שראש הממשלה תמשיך לקבל החלטות ולעשות כמיטב יכולתה בתפקידה, זה לטובת האומה והעם. אמשיך לעשות כל שביכולתי כדי לתמוך בה". עוד אמר מזכיר הקבינט הראשי כי "ראש הממשלה לא מכחישה את החשיבות של איזון בין עבודה לחיים פרטיים", בבקשת הבנה.