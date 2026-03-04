מול חופי סרי לנקה: ארה"ב תקפה והטביעה ספינה איראנית, לפחות 80 נהרגו | תיעוד

לפחות 80 בני אדם נהרגו, יותר מ-100 מוגדרים נעדרים ועשרות נפצעו בהטבעת הספינה האיראנית IRIS Dena מול חופי סרי לנקה.

תחילה דווח על פיצוץ עז שהוביל לטביעת הספינה מחוץ למים הטריטוריאליים של האי. סגן שר החוץ של סרי לנקה מסר כי לפחות 80 בני אדם נהרגו באירוע. בהמשך, שלושה מקורות מסרו לסוכנות רויטרס כי צבא ארצות הברית הוא שביצע את התקיפה.

מחלקת המלחמה האמריקנית

שר החוץ הסרי-לנקי, וויג'יטה הרת', עדכן בפרלמנט כי 32 מלחים שנפצעו באורח קשה חולצו והועברו לבית חולים בדרום המדינה. לדבריו, לא היה מידע מיידי על סיבת הפיצוץ בשלב הראשוני.

בהמשך מסרו מקורות בחיל הים ובמשרד ההגנה של סרי לנקה כי לפחות 101 בני אדם מוגדרים נעדרים ו-78 נפצעו בעקבות תקיפת צוללת על הספינה האיראנית. לבסוף שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' אישר כי הצבא האמריקני הוא שתקף והטביע את הספינה באמצעות טורפדו.

בנוסף, על פי דיווח בניו יורק טיימס, כבר ביום ראשון, יממה לאחר פתיחת המבצע - פנו גורמים במשרד המודיעין האיראני ישירות ל-CIA בניסיון לבחון אפשרות להפסקת אש ולבלימת ההסלמה. לפי הפרסום, מדובר היה בערוץ חריג וישיר, שנועד לאותת על רצון איראני לעצור את הלחימה, אף שבפומבי המשיכה טהרן לשדר מסר תקיף ולשלול משא ומתן.

בוושינגטון לא מיהרו להיענות. גורמים אמריקניים העריכו כי ייתכן שמדובר במהלך טקטי שנועד להרוויח זמן לאחר המכה שספגה איראן, ולא ביוזמה מדינית שמגובה בדרג העליון. גם בישראל, כך לפי הדיווח, הפצירו בממשל האמריקני שלא להתייחס להצעה ברצינות בשלב זה ולהמשיך בלחץ הצבאי. הנשיא דונלד טראמפ מצדו שידר מסרים מעורבים, תחילה אמר כי הוא פתוח לשיחות, אך בהמשך הבהיר כי "מאוחר מדי" לדיאלוג בעת הזו.