רעידת האדמה העוצמתית ביפן: חשש ללכודים בקניון ובמפעל נייר שקרסו

רעידת אדמה עוצמתית בדרגה 7.1 הכתה היום באזור קוממוטו שבדרום יפן, והובילה לשריפות כבדות, קריסת גשר בכביש מהיר ולנזק כבד לתשתיות ולמבנים היסטוריים.

בקניון מקומי, קומה שלמה קרסה בעקבות פיצוץ שאירע לאחר הרעש, כאשר קיים חשש כבד לגורלם של עשרות בני אדם. על פי דיווחי שירותי החירום, כ-20 עד 30 עובדים במתחם מוגדרים כמנותקי קשר, וצוותי הכבאות נתקלים בקשיים כבדים בפריצה למבנה מהקומה הראשונה כדי לחלצם.

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במקביל לקניון, מדווח על הרס רב גם במפעל הנייר "ניפון", שם התמוטטה אחת מארובות הענק ודיווחים ראשוניים מצביעים על מספר נעדרים נוספים. הרעש החזק הוביל להפסקות חשמל נרחבות בקרב עשרות אלפי משקי בית, לצד שינויים וביטולים גורפים בתנועת הרכבות והטיסות באזור.

ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, הבהירה לכתבים כי היקף הנפגעים והנזקים הכולל עדיין אינו ברור לחלוטין ונמצא כעת בהערכת מצב מתמשכת.

לצד ההרס הרב והחשש לחיי אדם, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הרגיעה כי מתקן הגרעין "סנדאי" הסמוך לא נפגע. האסון הנוכחי מציף מחדש את הטראומה היפנית מרעידות אדמה קודמות באזור, ובהן האסון ב-2016 שגרם להרס עצום בקוממוטו ולפגיעה קשה בטירת קוממוטו ההיסטורית - שנפגעה שוב גם באירוע הנוכחי, בעוד המדינה כולה מתמודדת עם נזקי הרעש החדש.